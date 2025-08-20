बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. इतिहास-संस्कृति
  3. भारतीय
  4. operation kahuta story in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:54 IST)

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

Operation Kahuta
operation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।
1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण 'स्माइलिंग बुद्धा' ने पूरे एशिया में हलचल मचा दी थी। इस परीक्षण ने पाकिस्तान को भी परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ने रावलपिंडी के पास काहुटा में एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन संयंत्र (enrichment plant) शुरू किया। यह संयंत्र पाकिस्तानी सेना और आईएसआई (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) के कड़े सुरक्षा घेरे में था, जिससे इसमें घुसपैठ करना लगभग असंभव था। लेकिन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) ने एक ऐसा तरीका निकाला, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।

बालों से मिला सबसे बड़ा सबूत
रॉ के तत्कालीन प्रमुख, रमेश्वर नाथ काव (R.N. Kao), जिन्हें ‘कावबॉय’ के नाम से भी जाना जाता था, ने पाकिस्तान में अपना एक मजबूत जासूसी नेटवर्क स्थापित किया। यह नेटवर्क पाकिस्तान की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहा था। काहुटा में घुसपैठ सीधे-सीधे तो संभव नहीं थी, लेकिन रॉ के जासूसों को पता चला कि काहुटा के परमाणु वैज्ञानिक अक्सर पास की एक स्थानीय नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते थे।
यह जानकारी रॉ के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई। रॉ के जासूसों ने चुपचाप उस नाई की दुकान से उन वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये बाल खुफिया तरीके से भारत लाए गए और एक प्रयोगशाला में इनकी जांच की गई। जांच के नतीजों ने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों के बालों में रेडिएशन (विकिरण) के निशान मिले, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि काहुटा में यूरेनियम का संवर्धन (enrichment) हो रहा है। यह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत था। इस मिशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी रॉ की मदद की थी, क्योंकि इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का परमाणु बम (जिसे 'इस्लामिक बम' कहा जा रहा था) मध्य-पूर्व में उनके लिए खतरा बन सकता है।

एक गलती और जासूसी मिशन का अंत
जब रॉ ने यह चौंकाने वाला सबूत तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सौंपा, तो भारत के पास पाकिस्तान के इस गुप्त परमाणु कार्यक्रम को रोकने का मौका था। लेकिन, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस पूरे ऑपरेशन पर पानी फेर दिया। खबरों के अनुसार, मोरारजी देसाई ने एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अनजाने में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक के सामने यह बात कह दी कि भारत को उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में पता है और वह उसे रोकने में सक्षम है।

इस गलती के कारण जनरल जिया-उल-हक को रॉ के जासूसी नेटवर्क की जानकारी मिल गई। पाकिस्तान ने तुरंत अपने देश में सक्रिय सभी भारतीय जासूसों को पकड़ना और उनका सफाया करना शुरू कर दिया। यह मिशन यहीं खत्म हो गया, और भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का एक बड़ा अवसर खो दिया।
इस तरह, 'ऑपरेशन काहुटा' भारतीय जासूसी के इतिहास में एक शानदार और सफल मिशन था, लेकिन एक राजनीतिक चूक की वजह से इसका परिणाम दुखद रहा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

डिलीवरी बॉय से बने डिप्टी कलेक्टर, जानिए झारखंड के सूरज की सक्सेस स्टोरी

डिलीवरी बॉय से बने डिप्टी कलेक्टर, जानिए झारखंड के सूरज की सक्सेस स्टोरीDelivery Boy to Deputy Collector Suraj Yadav Success Story: कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंज़िल पाना नामुमकिन नहीं है। झारखंड के एक छोटे से गाँव के रहने वाले सूरज यादव ने इस बात को सच कर दिखाया है। एक समय था जब वे घर-घर जाकर फूड डिलीवरी करते थे और रापिडो बाइक टैक्सी चलाते थे, लेकिन आज उनकी पहचान एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर है। उनकी ये सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और परिस्थितियों को हराने की एक मिसाल है। सूरज ने हाल ही में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की परीक्षा में 110वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि जुनून और लगन के आगे गरीबी और मुश्किलें बौनी हो जाती हैं।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

नेपाल ने रुबेला से पूरी तरह पाई मुक्ति - WHO

नेपाल ने रुबेला से पूरी तरह पाई मुक्ति - WHOविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि नेपाल ने रुबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। यह इस हिमालयी राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने एक दशक से अधिक समय तक बच्चों और माताओं की सुरक्षा की ख़ातिर अपने टीकाकरण तंत्र को मज़बूत किया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com