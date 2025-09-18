गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. EU chief diplomat calls on germany to back trade sanctions on israel
Written By DW
Last Modified: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (07:59 IST)

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

israel attacks gaza
गाजा में इसराइली हमलों को रोकने के लिए यूरोपीय संघ दबाव बनाना चाहता है। काया कलास चाहती हैं कि या तो जर्मनी इस योजना का समर्थन करे या फिर इसराइल पर दबाव बनाने के लिए कोई और उपाय सुझाए। यूरोपीय आयोग ने गाजा पट्टी में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अतिरिक्त प्रतिबंधों का प्रस्ताव दिया है। इन उपायों में कुछ कारोबारी फायदों को निलंबित करना भी शामिल है जो यूरोपीय संघ और इसराइल के बीच हुए समझौते की वजह से इसराइल को मिलते हैं।
 
इस प्रस्ताव को यूरोपीय संघ के सदस्यों का जरूरी समर्थन मिलेगा या नहीं अभी यह साफ नहीं है। इससे पहले इसराइल को रिसर्च के लिए धन रोकने का प्रस्ताव भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने की वजह से नाकाम हो गया था। जर्मनी ने उस कदम का विरोध किया था। यूरोन्यूज के दिए एक इंटरव्यू में कलास ने कहा है, "अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि इस स्थिति का समर्थन नहीं किया जा सकता और चाहते हैं कि इसराइली सरकार अपना रुख बदले तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?"
 
उन्होंने यह भी कहा कि गाजा पट्टी में इसराइली कार्रवाई पर प्रस्तावित उपायों का अगर कोई समर्थन नहीं करता तो उसे विकल्प सुझाना चाहिए। कलास का कहना है कि प्रस्तावित कारोबारी प्रतिबंध इसराइल को बहुत महंगा पड़ेगा।
 
जर्मनी अब भी कर रहा है विचार
इधर जर्मनी ने कहा है कि सरकार ने यूरोपीय संघ के प्रस्तावों पर अपना अंतिम फैसला नहीं लिया है। सरकार के प्रवक्ता श्टेफान कॉर्नेलियस ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "हमें प्रतिबंधों की योजना के बारे में जानकारी है। यूरोपीय आयोग कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहा है। इसे आज पेश किया जाएगा लेकिन जर्मन सरकार ने अब तक इस पर अंतिम राय नहीं बनाई है।" बीते हफ्तों में जर्मनी का रुख थोड़ा बदलाहै लेकिन इसराइल को उसके समर्थन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। 
 
यूरोपीय संघ के साथ इसराइल का कारोबार इसराइल के कुल कारोबार में करीब एक तिहाई है। जाहिर है कि इसराइल के लिए यूरोपीय संघ सबसे अहम कारोबारी साझीदार है। हालांकि यह भी सच है कि यूरोपीय संघ के लिए कारोबार के लिहाज से इसराइल कोई खास अहमियत नहीं रखता। यूरोपीय संघ के कारोबार में इसराइल का हिस्सा एक फीसदी से भी कम है। कलास ने यूरोन्यूज को बताया कि यूरोपीय संघ और इसराइल के बीच 2024 में कुल 42।6 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था।
 
यूरोपीय संघ और इसराइल के बीच हुए कारोबारी समझौते के प्रावधान यह तय करते हैं कि किन चीजों को बगैर शुल्क के या फिर कम शुल्क पर खरीदा या बेचा जाएगा। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस प्रस्ताव के लिए यूरोपीय संघ में बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा। गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए इसराइल पर लग रहे आरोपों को लेकर कदम उठाने पर यूरोपीय संघ में विभाजन काफी गहरा है।
 
अतिरिक्त उपायों में इसराइल को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के एक फंड से मिलने वाले धन को रोकना भी शामिल है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इसराइली सेना ने गाजा सिटी में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से इसराइल इसकी बात कर रहा था।
 
कलास के एक प्रवक्ता का कहना है, "यूरोपीय संघ लगातार इसराइल से गाजा में अभियान तेज नहीं करने का अनुरोध कर रहा है। वहां सैन्य दखल देने से और ज्याद विध्वंस, मौतें और विस्थापन होगा।" प्रवक्ता ने यह भी कहा, "हमें यह स्पष्ट है कि  इससे वहां की पहले से ही विनाशकारी मानवीय स्थिति और ज्यादा खराब होगी और साथ ही बंधकों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। हिंसा, विध्वंस और पीड़ा के चक्र को तोड़ने का यही समय है और अब यह सब खत्म होना चाहिए।"
 
गाजा में "जनसंहार" के आरोप
इसराइल ने बीते कुछ दिनों से गाजा सिटी में अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इसराइली सेना वहां जमीनी कार्रवाई कर रही है। इसराइल ने गाजा सिटी में रह रहे लोगों सेवहां से निकल जाने को कहा है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसराइल की इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र कमेटी अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग (सीओआई) के अधिकारियों ने इसराइल पर गाजा में जनसंहार करने का आरोप लगाया है। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की ओर से बयान नहीं देता। आयोग के प्रमुख नावी पिलाय ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा कि जांच के दौरान आयोग को "गाजा में जनसंहार" होने का पता चला है। पिलाय ने कहा कि इस बारे में "हजारों जानकारियां" अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के साथ साझा की गई हैं।
 
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अदालतें आयोग के रिपोर्ट को कई में से एक सबूत के तौर पर परखेंगी। अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत पहले ही इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षामंत्री योआव गलांत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर चुकी है। इन दनों पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। हालांकि अब तक इन दोनों पर जनसंहार के आरोप नहीं लगे हैं। अदालत ने हमास के तीन नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किया था लेकिन उनकी मौत के बाद ये वारंट रद्द हो गए।
 
अक्टूबर, 2023 में इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। हमास के हमले में 1,200 इसराइली लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। इनमें से कुछ लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। दूसरी तरफ इसराइली कार्रवाई में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

Siropa row : राहुल गांधी को सिरोपा पहनाने के मामले में एक्शन, SGPC ने कर्मचारियों को किया निलंबित

Siropa row : राहुल गांधी को सिरोपा पहनाने के मामले में एक्शन, SGPC ने कर्मचारियों को किया निलंबितशिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने यहां रामदास स्थित गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सम्मानित किये जाने के संबंध में समिति के फैसले का कथित रूप से अनादर करने के लिए दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी।

राहुल गांधी आज फोड़ेंगे ‘हाइड्रोजन बम, करेंगे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस

राहुल गांधी आज फोड़ेंगे ‘हाइड्रोजन बम, करेंगे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंसकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें वे कथित 'वोट चोरी' से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट करके बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार सुबह 10 बजे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।

हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष उदारवादी नेता अब्दुल गनी बट का निधन

हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष उदारवादी नेता अब्दुल गनी बट का निधनजम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल गनी बट (90) का बुधवार शाम सोपोर के आवास में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने प्रोफेसर बट के निधन पर दुख जाहिर करते उनको स्नेही बुजुर्ग और दूरदर्शी नेता बताया। सोपोर में जन्मे श्री बट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फ़ारसी में स्नातकोत्तर और क़ानून की डिग्री हासिल की।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com