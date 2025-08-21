गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. nicest judge in the world frank caprio is no more
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (16:17 IST)

नहीं रहे दयालु जज फ्रैंक कैप्रियो, सोशल मीडिया पर वायरल हैं दिल छू लेने वाले फैसले

फ्रैंक कैप्रियो
nicest judge in the world frank caprio is no more: दुनियाभर में अपनी दयालुता और इंसानियत भरे फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का बुधवार को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी, जिसके बाद दुनियाभर के लाखों प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैप्रियो की लोकप्रियता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके कोर्ट शो "कॉट इन प्रोविडेंस" के जरिए वे भारत समेत कई देशों में "दयालु जज" के नाम से जाने जाते थे।

शो जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया
फ्रैंक कैप्रियो प्रोविडेंस, रोड आइलैंड के एक म्यूनिसिपल कोर्ट जज थे। उनका कोर्ट शो 'कॉट इन प्रोविडेंस' 2018 से 2020 तक चला और इसे कई डेटाइम एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इस शो में वे छोटे-मोटे अपराधों और ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करते थे। लेकिन, उनकी सुनवाई का तरीका बिल्कुल अलग था। वे सिर्फ कानून के हिसाब से फैसला नहीं करते थे, बल्कि लोगों की कहानियों को सुनते थे, उनकी आर्थिक स्थिति और परिस्थितियों को समझते थे और फिर मानवता के आधार पर अपना फैसला सुनाते थे।

दिल को छू लेने वाले फैसले और वीडियो
सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें उन्होंने अपनी दयालुता का परिचय दिया। एक वीडियो में उन्होंने एक 96 वर्षीय व्यक्ति का चालान माफ कर दिया, क्योंकि वह अपने कैंसर से जूझ रहे बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। इस फैसले ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। एक अन्य वीडियो में वे एक बुजुर्ग व्यक्ति के केस की सुनवाई करते हुए बेहद भावुक हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बिना कोई जुर्माना लगाए उसे जाने दिया।
कैप्रियो का एक और खास तरीका था कि वे माता-पिता के केस की सुनवाई करते समय उनके बच्चों को भी बुलाते थे। वे बच्चों से पूछते थे कि उनके माता-पिता ने क्या गलती की है और फिर बच्चों को ही फैसला करने देते थे कि उनके माता-पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए। यह तरीका न सिर्फ अनोखा था, बल्कि इससे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास भी होता था।
 
फ्रैंक कैप्रियो सिर्फ एक जज नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेरणा थे। उन्होंने दिखाया कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि दिल में भी होना चाहिए। उनके दयालु फैसले हमेशा याद रखे जाएंगे और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातेंलोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मारभारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था।

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍यकरीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारीoperation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

और भी वीडियो देखें

नहीं रहे दयालु जज फ्रैंक कैप्रियो, सोशल मीडिया पर वायरल हैं दिल छू लेने वाले फैसले

नहीं रहे दयालु जज फ्रैंक कैप्रियो, सोशल मीडिया पर वायरल हैं दिल छू लेने वाले फैसलेnicest judge in the world frank caprio is no more: दुनियाभर में अपनी दयालुता और इंसानियत भरे फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का बुधवार को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी, जिसके बाद दुनियाभर के लाखों प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैप्रियो की लोकप्रियता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके कोर्ट शो 'कॉट इन प्रोविडेंस' के जरिए वे भारत समेत कई देशों में 'दयालु जज' के नाम से जाने जाते थे।

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाईThreat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

वोटर अधिकार यात्रा : कांस्टेबल को लगी टक्कर, राहुल गांधी के ड्राइवर के खिलाफ केस

वोटर अधिकार यात्रा : कांस्टेबल को लगी टक्कर, राहुल गांधी के ड्राइवर के खिलाफ केसRahul Gandhi Voter adhikar yatra : बिहार के नवादा जिले में 2 दिन पहले ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर लगने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

रात में शराब पी, शिकायत की और सुबह होते ही भूल गए, हेल्‍पलाइन हुआ हेल्‍पलेस, आबकारी विभाग भी परेशान

रात में शराब पी, शिकायत की और सुबह होते ही भूल गए, हेल्‍पलाइन हुआ हेल्‍पलेस, आबकारी विभाग भी परेशानमध्‍यप्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यह अजब-गजब राज्‍य है। यहां के लोग अजब कमाल दिखाते हैं। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर से मध्‍यप्रदेश से सामने आया है। इस बार मध्‍यप्रदेश के शराबियों ने कमाल दिखाया है। दरअसल, प्रदेश के अलग अलग शहरों से शराब पीने वालों ने सीएम हेल्‍पलाइन में तरह तरह की शिकायतें कीं।

रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, दागे 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें

रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, दागे 574 ड्रोन और 40 मिसाइलेंRussia Ukraine War : यूक्रेन की वायु सेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने इस साल यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गईं। हमले ज्यादातर देश के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com