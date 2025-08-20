व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविस बोलीं, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाईं पाबंदियां

White House statement on Russia Ukraine war: अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Caroline Levitt) ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाई हैं। ट्रंप ने अमेरिका आने वाली भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगा रखा है। रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा।

ट्रंप जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं : प्रेस वार्ता में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप ने करीब 4 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए जबर्दस्त सार्वजनिक दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने देखा है उन्होंने भारत पर पाबंदियों सहित कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं।

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इससे पहले सीएनबीसी के साथ साक्षात्कार में अमेरिकी वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूस से तेल खरीद उसे अन्य स्थान पर फिर से बेचकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया था। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क को अनुचित बताया है। उसने कहा है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।(भाषा)

