मंगलवार, 19 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पेशावर , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (19:49 IST)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मूसलधार बारिश और बाढ़, 3 दिनों में 358 लोगों की मौत

Floods in Khyber Pakhtunkhwa province
Pakistan torrential rain and flood: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (KPK) में पिछले 3 दिनों में भारी बाढ़ और मूसलधार बारिश (torrential rain and flood) के कारण कम से कम 358 लोगों की मौत हो गई और 181 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सेना ने क्षेत्र में राहत अभियान तेज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से शुरू हुई रिकॉर्ड बारिश ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पूरे प्रांत में तबाही मचा दी है।ALSO READ: कुल्लू में बारिश का कहर, अचानक आई बाढ़ में 3 दुकानें और 1 पुल बहा
 
मृतकों में 287 पुरुष, 41 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल : प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पीड़ितों में 287 पुरुष, 41 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं जबकि घायलों में 144 पुरुष, 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। बाढ़ ने पूरे प्रांत में 780 घरों को भी नुकसान पहुंचाया है जिनमें से 431 आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं जबकि 349 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। बुनेर सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहां 225 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि स्वात, बाजौर, मनसेहरा, शांगला, लोअर दीर, बट्टाग्राम और स्वाबी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।ALSO READ: दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, हथिनीकुंड के 18 गेट खोले, चेतावनी निशान के पार यमुना
 
'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार शांगला जिले में अचानक आई बाढ़ से 36 लोगों की मौत हो गई जबकि मनसेहरा में 22, बाजौर में 22 और स्वात में 20 मौतें दर्ज की गईं, जहां अचानक आई बाढ़ और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान दोनों के कारण लोगों की मौत हुई है।(भाषा)(प्रतीकात्मक चित्र)
 
Edited by: Ravindra Gupta
Webdunia
