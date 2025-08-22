लालू यादव बोले, नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं पीएम मोदी बिहार में आज सियासी शुक्रवार, पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों से गरमाएगा राजनीतिक पारा

PM Modi in Bihar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से आज बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे हैं।

लालू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। साथ में एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। इसके टाइटल में लिखा है कि जब आ रहे हैं गयाजी! तो इतना तो कर ही सकते हैं मोदीजी!

प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। #Bihar #RJD #TejashwiYadav pic.twitter.com/dTBatRgeAU — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 22, 2025 वहीं तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान! प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो?

-बिहार के अपने लगभग चार घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया, पटना और बेगूसराय जिलों में जाएंगे।

-यात्रा गया से शुरू होगी। इस दौरान मोदी बक्सर में स्थित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का निर्माण 6,880 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

-प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो ‘‘बिहार और पड़ोसी राज्यों के रोगियों को उन्नत और किफायती कैंसर देखभाल’’ प्रदान करेगा।

-प्रधानमंत्री मुंगेर में नमामि गंगे के तहत निर्मित 520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,260 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रंखला का भी शिलान्यास करेंगे।

-क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री दो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं, आराम और सुरक्षा के साथ यात्री सुविधा में सुधार करेगी। वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देगी।

-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। इससे हजारों परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा।

edited by : Nrapendra Gupta