शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. lalu yadav says pm modi coming gayaji to perform nitish politics pind daan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (08:06 IST)

लालू यादव बोले, नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं पीएम मोदी

बिहार में आज सियासी शुक्रवार, पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों से गरमाएगा राजनीतिक पारा

lalu attacks PM modi
PM Modi in Bihar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से आज बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे हैं।
 
लालू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। साथ में एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। इसके टाइटल में लिखा है कि जब आ रहे हैं गयाजी! तो इतना तो कर ही सकते हैं मोदीजी!
 
वहीं तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान! प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो?
 
क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम :
-बिहार के अपने लगभग चार घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया, पटना और बेगूसराय जिलों में जाएंगे।
-यात्रा गया से शुरू होगी। इस दौरान मोदी बक्सर में स्थित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का निर्माण 6,880 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
-प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो ‘‘बिहार और पड़ोसी राज्यों के रोगियों को उन्नत और किफायती कैंसर देखभाल’’ प्रदान करेगा।
-प्रधानमंत्री मुंगेर में नमामि गंगे के तहत निर्मित 520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,260 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रंखला का भी शिलान्यास करेंगे।
-क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री दो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं, आराम और सुरक्षा के साथ यात्री सुविधा में सुधार करेगी। वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देगी।
-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। इससे हजारों परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयान

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयानक्या अब आपको ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना लगेगा। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। उन्होंने इसे लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। खबरें आ रही थीं कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा।

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामले

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामलेImran Khan News : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 9 मई को हुई हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा इस्लामाबाद में खान को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने 9 मई 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की थी। दंगों में भूमिका के लिए खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकाराजनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी आने वाले कुछ दिनों में आपको चीजों के दाम घटे दिखाई देने लगेंगे।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी आपराधि केस में हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में पद से हटाने से संबंधित तीन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश कर दिया है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने तीनों ही विधेयक का जमकर विरोध किया। वहीं सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विधयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजने का प्रस्ताव किया।

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाईThreat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

और भी वीडियो देखें

UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरार

UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरारBulandshahar Uttar Pradesh News : बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद इलाके में बृहस्पतिवार को एक ट्रक ने एक मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

झारखंड में गिरी आकाशीय बिजली, 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत

झारखंड में गिरी आकाशीय बिजली, 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौतLightning accident in Jharkhand : झारखंड में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर नरकोपी थाने के अंतर्गत होंडपीरी गांव में ये छात्राएं स्कूल से घर लौट रहीं थीं। मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

पाकिस्तान में बस से टकराई एंबुलेंस, 6 लोगों की मौत, 5 घायल

पाकिस्तान में बस से टकराई एंबुलेंस, 6 लोगों की मौत, 5 घायलBus-Ambulance accident : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बृहस्पतिवार को एक यात्री बस और एंबुलेंस के बीच हुई टक्कर में 4 बचावकर्मियों सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई गई है। मोटरसाइकल से टकराने से बचने की कोशिश में एक यात्री बस विपरीत दिशा से आ रही आपातकालीन सेवा की एंबुलेंस से टकरा गई। यह दुर्घटना लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले में हुई।

भारत पर लगे 50% US टैरिफ पर बोला चीन, चुप्पी केवल धमकाने वालों को बढ़ावा देती है

भारत पर लगे 50% US टैरिफ पर बोला चीन, चुप्पी केवल धमकाने वालों को बढ़ावा देती हैचीन के राजदूत शू फेइहोंग ने गुरुवार को यहां कहा कि चीन भारत पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने और उसे और बढ़ाने की धमकी का पूरी तरह विरोध करता है। फेंइहोंगे ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।

शुभांशु शुक्ला ने साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव, बोले- उम्मीद है जल्द ही कोई हमारे रॉकेट से यात्रा करेगा

शुभांशु शुक्ला ने साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव, बोले- उम्मीद है जल्द ही कोई हमारे रॉकेट से यात्रा करेगाShubhanshu Shukla News : अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की सफल यात्रा से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई हमारे अपने कैप्सूल से, हमारे रॉकेट से, हमारी धरती से अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि आईएसएस मिशन का प्रत्यक्ष अनुभव बेहद अनमोल और किसी भी प्रशिक्षण से कहीं बेहतर था। उन्होंने कहा कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com