शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By Author डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
Last Modified: शनिवार, 30 अगस्त 2025 (16:02 IST)

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्प

Trump succumbed to China's Wolf Warrior strategy
कूटनीति मूल्यों और आदर्शों के इतर व्यवहारिक हो सकती है,लेकिन वह परंपरागत चुनौतियों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीति और रणनीतिक हितों को उलट-पुलट करने की कोशिश की है,जिससे वैश्विक असमंजस बढ़ गया है। भारत जैसे अहम साझेदार को सीमित कर चीन के साथ अपनी कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने का प्रयास ट्रम्प की नीति का विरोधाभासी चेहरा उजागर करता है।
 
ट्रम्प ने छह लाख चीनी विद्यार्थियों के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के दरवाज़े खोल दिए है और उन्हें अमेरिकी प्रगति का अहम हिस्सा बताया है,वहीं भारत से टैरिफ विवाद को लेकर उनका रुख बेहद कठोर रहा है। शी जिनपिंग के प्रति  ट्रम्प का आभार प्रकट करना यह दर्शाता है कि वे चीन को कड़ी चुनौती देने के बजाय उसे संतुलित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके विपरीत भारत इस दौर में अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से चीन की ओर विकल्प तलाशने की सोच में दिखा,लेकिन वास्तविकता यह रही कि चीन की आक्रामक रणनीति से अमेरिका ही बैकफुट पर नज़र आया है और ट्रम्प चीन से बेहतर संबंधों की कोशिशों में लगातार जुटे हुए है।
 
ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में चीन को रणनीतिक प्रतियोगी घोषित कर एक व्यापक व्यापार युद्ध शुरू किया था। हुआवेई जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए,हांगकांग की स्वायत्तता को समाप्त करने के चीन के कदम पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी,ताइवान के साथ संबंध मज़बूत किए और चीनी छात्रों पर वीज़ा प्रतिबंध भी कड़े किए। परंतु चीन ने इसका जवाब वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से दिया। यह नीति पारंपरिक सॉफ्ट स्पोकन कूटनीति से अलग,अत्यधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण शैली है,जिसका मक़सद पश्चिमी आलोचनाओं को चुनौती देना और चीन की वैश्विक विचारधारा का विस्तार करना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं कहा था कि चीनी राजनयिकों को अपनी गरिमा की रक्षा के लिए तलवारें खींच लेनी चाहिए। यह रणनीति चीन के लिए कारगर भी साबित हुई।
 
अमेरिकी खुफ़िया रिपोर्टों ने चेतावनी दी कि चीन 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में विश्व नेतृत्व हासिल करना चाहता है। बीजिंग पारंपरिक हथियारों, साइबर युद्धक उपकरणों,अंतरिक्ष क्षमता,हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु भंडार के माध्यम से अमेरिका का सबसे सक्षम प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। चीन ने बौद्धिक संपदा की चोरी और विश्वविद्यालयों में जासूसी नेटवर्क खड़े कर अपनी तकनीकी और औद्योगिक शक्ति को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। अमेरिकी कैंपस,  जहां लाखों चीनी छात्र अध्ययनरत हैं,चीन के लिए संवेदनशील शोध व नवाचार हथियाने का माध्यम बन गए है। पिछले एक दशक में,बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें चीनी छात्र, शोधकर्ता और प्रोफेसर चीनी सरकार के लिए जासूसी करते पाए गए या चीनी सेना,पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े पाए गए। चीन ने अपने उद्योग और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अमेरिकी तकनीक और अनुसंधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है।
 
ऐसी चुनौतियों के बाद भी ट्रम्प चीनी विद्यार्थियों को तरजीह दे रहे है इसका कारण साफ है की वे चीन ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से गहरे दबाव में है। चीन ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी,बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अफ्रीका,लैटिन अमेरिका में गहरी पैठ के ज़रिए अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर उसने अमेरिकी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस का साथ देकर अमेरिका की यूरोपीय रणनीति को भी कमजोर किया है।  ऐसा लगता है कि इससे अमेरिका आर्थिक,तकनीकी और भू-राजनीतिक तीनों मोर्चों पर चीन के जवाबों से उलझता चला गया है। ट्रम्प इससे सही तरीके से निपटने के लिए अपने साझेदारों को मजबूत कर सकते थे लेकिन वे उन्हें नाराज करने की गलती कर रहे है।
 
अंततः,ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति चीन के प्रति सहयोगात्मक रुख से उलझन में नजर आ रही है। भारत और जापान जैसे संभावित साझेदारों को नाराज़ करके उन्होंने स्वयं को और भी सीमित कर लिया है। बड़ा सवाल यही है कि चीन से सहयोग बढ़ाकर क्या अमेरिका अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को कैसे लागू कर  पायेगा। असल में चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के सामने ट्रम्प नतमस्तक  हो गए है।
2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के बीच तल्खी और पिछले दिनों संघ प्रमुख के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के नजरिए को साफ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले मुद्दे पर कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंधPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ाPakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है।

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरीDeepotsav 2025: श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है।

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायतMahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले, बांग्लादेश से आए 33 घुसपैठियों को वापस भेजा

असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले, बांग्लादेश से आए 33 घुसपैठियों को वापस भेजाBangladeshi intruders: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Himanta Biswa Sharma) ने शनिवार को कहा कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश (33 intruders from Bangladesh) वापस भेज दिया है। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि 33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान - बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे।

अगस्त के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार में क्यों मचा हाहाकार? कैसी रहेगी सितंबर की शुरुआत

अगस्त के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार में क्यों मचा हाहाकार? कैसी रहेगी सितंबर की शुरुआतShare market review: भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा। सेंसेक्स 80,000 से नीचे बंद हुआ तो निफ्टी भी 24500 के नीचे पहुंच गया। जानिए आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट ट्रैंड और क्या करें निवेशक?

वोटर अधिकार यात्रा : राहुल, तेजस्वी को मिला अखिलेश का साथ

वोटर अधिकार यात्रा : राहुल, तेजस्वी को मिला अखिलेश का साथVoter Adhikar Yatra : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सारण से इस यात्रा का हिस्सा बने।

LIVE: पीएम मोदी जापान से चीन रवाना

LIVE: पीएम मोदी जापान से चीन रवानाLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में भाग लेने के लिए शनिवार को चीन रवाना हो गए। वे यहां रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। पल पल की जानकारी...

अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, भाजपा ने भी किया पलटवार

अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, भाजपा ने भी किया पलटवारAkhilesh Yadav targeted the government : समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोलते हुए शनिवार को कहा कि सबसे पहले तो भाजपाइयों को यह याद रखना चाहिए कि भाजपा किसी की सगी नहीं है और भाजपा एक इस्तेमाली पार्टी है। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपने परिवार के सगे नहीं हुए, वे भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत न दें।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
