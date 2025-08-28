गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (12:55 IST)

टैरिफ पर ट्रंप के आगे क्यों झुके पीएम मोदी, कपास पर 11 फीसदी ड्यूटी हटाने से केजरीवाल नाराज

पीएम मोदी से बोले सीएम केजरीवाल, अमेरिका 50 फीसदी टैरिफ लगाए तो आप 100 फीसदी लगाइए।

Kejriwal attacks modi government : आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11 फीसदी ड्यूटी घटाने के मोदी सरकार के फैसले की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि कपास पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए था। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 11 फीसदी ड्यूटी क्यों घटाई?
 
केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया। हमें इसका जवाब देना था। लेकिन अमेरिका को जवाब देने के बजाए मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी भीगी बिल्ली बने हुए हैं। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं?
 
उन्होंने कहा कि मोदी जी आप क्यों झुके? ये भारत के सम्मान का मुद्दा है। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ हैं। अमेरिका 50 फीसदी टैरिफ लगाए तो आप 100 फीसदी लगाइए। अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% की इंपोर्ट ड्यूटी हटने से अमेरिकी कपास भारतीय किसानों की कपास से सस्ते दाम पर मिलेगी।
आप नेता ने कहा कि चीन के ऊपर ट्रंप ने 145 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो चीन ने भी 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया। ट्रंप को झुकना पड़ा। मेक्सिको, कनाडा, ईयू सभी जगह सरकारों ने ट्रंप का जवाब दिया। जो भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा।
 
उन्होंने कहा कि कपास किसानों के साथ धोखा हो रहा है। जब अक्टूबर में हमारे किसानों की कपास मंडी में आएगी, तब उन्हें औने पौने दाम पर बेचनी होगी। पीएम मोदी के इस फैसले के कारण ढेरों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। गुजरात, पंजाब, विदर्भ, तेलंगाना के किसानों पर इसका असर पड़ेगा। 
