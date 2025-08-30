शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 30 अगस्त 2025 (17:11 IST)

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसान

coffee for hair
Coffee benefits for hairs: आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। बढ़ता तनाव, असंतुलित खानपान, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और प्रदूषण इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे में लोग हमेशा नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों को सुंदर, काले और मजबूत बनाया जा सके। इन्हीं नेचुरल उपायों में से एक है कॉफी का इस्तेमाल। कॉफी न केवल एक एनर्जी ड्रिंक है, बल्कि बालों और स्कैल्प की देखभाल में भी इसका बड़ा योगदान हो सकता है।
 
कॉफी से सफेद बालों को ढकने का तरीका
कॉफी का गाढ़ा भूरा रंग (डार्क ब्राउन) बालों पर नेचुरल डाई की तरह काम कर सकता है। जब इसे बालों पर लगाया जाता है तो यह सफेद बालों को हल्के भूरे या डार्क शेड में ढक देता है। यह असर स्थायी तो नहीं होता, लेकिन बालों को अस्थायी रूप से काला या डार्क लुक देने में मदद करता है। इसके लिए आप गाढ़ी ब्लैक कॉफी बनाकर उसे ठंडा करें और बालों पर लगाएँ। आधे घंटे तक छोड़ने के बाद धो लें। लगातार कुछ बार इस्तेमाल करने पर बालों का कलर नेचुरली डार्क दिखने लगता है।
 
क्या कॉफी स्कैल्प के लिए अच्छी है?
कॉफी सिर्फ बालों का रंग बदलने में ही नहीं बल्कि स्कैल्प को भी कई फायदे देती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है और बालों की जड़ें मज़बूत होती हैं। इसके अलावा कॉफी डैंड्रफ को कम करने, स्कैल्प को क्लीन रखने और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने में भी सहायक है।
 
बालों में कॉफी लगाने के फायदे- 
सफेद बालों को अस्थायी रूप से ढकना- अगर आपके बाल हल्के सफेद हो गए हैं तो कॉफी पैक से वे गहरे ब्राउन शेड में दिखने लगते हैं।
बालों की ग्रोथ बढ़ाना- कैफीन बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे नए बाल उगने की संभावना बढ़ती है।
डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प से राहत- कॉफी का इस्तेमाल करने से स्कैल्प क्लीन रहता है और खुजली कम होती है।
नेचुरल शाइन- कॉफी बालों को प्राकृतिक चमक देती है और उन्हें मुलायम बनाती है।
केमिकल-फ्री हेयर कलरिंग- हेयर डाई की तुलना में कॉफी एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है।
 
कॉफी पैक बनाने के घरेलू तरीके-
कॉफी हेयर रिंस- एक कप गाढ़ी ब्लैक कॉफी बनाकर ठंडी होने पर बालों पर डालें और 30 मिनट बाद धो लें।
कॉफी और कंडीशनर पैक- कॉफी पाउडर को कंडीशनर में मिलाकर बालों पर लगाएं। यह रंग और मुलायमपन दोनों देगा।
कॉफी और मेहंदी पैक- मेहंदी में कॉफी मिलाकर लगाने से बालों का कलर और गहरा हो जाता है।
 
किन लोगों को कॉफी हेयर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए?
हालांकि कॉफी प्राकृतिक है, लेकिन हर किसी के लिए यह उपयुक्त नहीं है। जिन्हें स्कैल्प पर एलर्जी या सेंसिटिव स्किन की समस्या है, उन्हें कॉफी पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत डार्क कलर चाहिए, उनके लिए कॉफी का असर हल्का हो सकता है। अगर आप पहले से केमिकल हेयर ट्रीटमेंट करवा चुके हैं तो कॉफी का असर उतना गहरा नहीं दिखेगा।
 
क्या कॉफी स्थायी समाधान है?
यह ध्यान रखना जरूरी है कि कॉफी से बालों का रंग बदलना अस्थायी समाधान है। इसका असर कुछ बार शैम्पू करने तक ही रहता है। अगर आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो बालों का कलर हल्का ब्राउन या डार्क टोन में बना रह सकता है। लेकिन पूरी तरह से और लंबे समय तक सफेद बालों को काला करना केवल कॉफी से संभव नहीं है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
