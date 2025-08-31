रविवार, 31 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 31 अगस्त 2025 (11:48 IST)

मन की बात में पीएम मोदी बोले, बाढ़ से भारी तबाही, प्राकृतिक आपदाएं परीक्षा ले रही हैं

PM Modi in Mann ki Baat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस मानसून के मौसम में, प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी है।
 
उन्होंने कहा कि घर तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए। पानी के लगातार बढ़ते दबाव ने पुल-सड़कें बहा दीं और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबका दर्द है।
 
पीएम मोदी ने कहा, बाढ़ और बारिश से हुई इस तबाही के बीच, जम्मू-कश्मीर ने 2 बेहद खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन आपको इन उपलब्धियों के बारे में जानकर खुशी होगी। पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलवामा का पहला डे-नाइट क्रिकेट मैच यहीं खेला गया। पहले ये नामुमकिन था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स श्रीनगर की डल झील पर हुआ। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोटर्स को लोकप्रिय बनाना है। 
 
उन्होंने कहा कि हम सबने सिविल सर्विस के टोपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी हैं। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं, लेकिन UPSC की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है।

पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पर उपलब्ध कराई जा रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 
सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। बीच-बीच में उनकी बीमारी की भी चर्चा होती रहती है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर ट्रम्प मर चुके हैं (Trump is Dead) ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा यूजर्स पोस्ट कर चुके हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीति

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीतिPrime Minister Narendra Modi China visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लागू करना और भारत की चीन तथा रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों से बढ़ती निकटता दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। माना जा रहा है यह दोस्ती एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है।

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौत

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौतHouthi Prime Minister Rahawi killed in Israel attack: ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने शनिवार का पुष्टि की कि यमन की राजधानी सना में इजराइली हवाई हमले में विद्रोही नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि अहमद अल-रहावी बृहस्पतिवार को सना में हुए हमले में मारे गए। उनके सरकार के कई मंत्री भी हताहत हुए हैं।

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्प

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्पकूटनीति मूल्यों और आदर्शों के इतर व्यवहारिक हो सकती है,लेकिन वह परंपरागत चुनौतियों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीति और रणनीतिक हितों को उलट-पुलट करने की कोशिश की है,जिससे वैश्विक असमंजस बढ़ गया है। भारत जैसे अहम साझेदार को सीमित कर चीन के साथ अपनी कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने का प्रयास ट्रम्प की नीति का विरोधाभासी चेहरा उजागर करता है।

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजना

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजनाCommerce Ministry plan on Trumps tariff: वाणिज्य मंत्रालय भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। एक अधिकारी बताया कि कई विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों में लचीलापन लाने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।

LIVE: चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले पीएम मोदी

LIVE: चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले पीएम मोदीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के तियानजिन में चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बीच हुई यह बैठक 55 मिनट तक चली। पीएम मोदी SCO समिट में भाग लेने 7 साल बाद चीन आए हैं। पल पल की जानकारी...

PM Modi in China : 55 मिनट तक चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन?

PM Modi in China : 55 मिनट तक चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन?PM Modi Meets XI Jinping : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तिनजियांग में 55 मिनट तक मुलाकात हु्ई। इस द्विपक्षिय मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक बार फिर भारत और चीन की दोस्ती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने 2.8 अरब लोगों के हित की बात की तो राष्‍ट्रपति जिनपिंग बोले, ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है।

पंजाब के 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर, जानिए कैसा है देश का मौसम?

पंजाब के 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर, जानिए कैसा है देश का मौसम?Weather Update : पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है और सड़कें पानी से लबालब है। पंजाब के 1000 से ज्यादा गांव पानी की चपेट में है तो इंदौर की सड़कों पर मानों जल सैलाब आ गया।

दिल्ली से इंदौर आ रहे एयर इंडिया के विमान में आग! दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से इंदौर आ रहे एयर इंडिया के विमान में आग! दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंगEmergency Landing of Air India plane : इंदौर जाने वाला एयर इंडिया का विमान रविवार को तकनीकी खराबी की वजह से वापस दिल्ली लौट आया। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?Tejashwi Yadav in Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने 14 दिनों से बिहार की सियासत गर्म कर रखी है। दोनों ही दिग्गज चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने आरा में राहुल गांधी के सामने ही सार्वजनिक रूप से खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
