Nikki Murder Case : क्‍यों उलझती जा रही है मर्डर की गुत्‍थी, कहां है निक्‍की का मोबाइल, कब दाखिल होगी चार्जशीट

Nikki Bhati murder case of Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड का मामला उलझता ही जा रहा है। हत्याकांड को लेकर रोजाना नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बाद से अब तक निक्की का मोबाइल फोन नहीं मिल सका है। गुत्थी सुलझाने में निक्की का मोबाइल फोन अहम सबूत साबित हो सकता है। निक्की की बहन कंचन ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने की बात कही है। पीड़ित परिवार ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

खबरों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड का मामला उलझता ही जा रहा है। हत्याकांड को लेकर रोजाना नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बाद से अब तक निक्की का मोबाइल फोन नहीं मिल सका है। गुत्थी सुलझाने में निक्की का मोबाइल फोन अहम सबूत साबित हो सकता है। निक्की की बहन कंचन ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने की बात कही है।

जल्‍द दाखिल होगी चार्जशीट : पीड़ित परिवार ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पुलिस कमिश्नर ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

निक्की की मौत के मामले में पुलिस उसके मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आरोपितों को सजा दिलाने में सबसे अहम साक्ष्य मान रही है। उधर, आरोपितों के परिवार वालों ने अपने वकीलों को एक पेन ड्राइव में घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई। उनका दावा है कि इन फुटेज से यह साबित हो जाएगा कि घटना के समय आरोपी विपिन और उसके स्वजन निक्की के साथ मौजूद नहीं थे।

5 वीडियो आ चुके हैं सामने : निक्की की मौत के 9 दिन बाद अब तक उससे जुड़े 5 वीडियो सामने आ चुके हैं, मगर इसके बावजूद यह गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि निक्की ने खुद आग लगाई थी या उसे पति विपिन भाटी ने जलाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने पुलिस की जांच को और पेचीदा बना दिया है।

क्‍या दहेज है हत्‍या का कारण : इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था। पति विपिन भाटी के अफेयर की बातें भी सामने आ रही हैं। कंचन के मुताबिक निक्की के ससुराल वाले विपिन की दूसरी शादी करना चाहते थे और वे निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे।

ससुराल की हर मांग की पूरी : मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकल की मांग पूरी भी कर दी थी। 21 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस मामले में निक्की के पति सहित उसके ससुर, सास और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

Edited By : Chetan Gour