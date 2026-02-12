गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Biggest defence deal approved for Indian Army
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (17:03 IST)

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

Biggest defence deal approved for Indian Army
Strength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।

खबरों के अनुसार, देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।

इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। फिलहाल वायुसेना के पास करीब 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता मानी जाती है। इस रक्षा खरीद योजना की अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इस रक्षा खरीद योजना को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका से 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया है।
यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया है। वायुसेना फ्रांस से करीब 400 SCALP क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। यह मिसाइल करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Parliament Session : लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुसे कांग्रेस सांसद? गालियां दीं, किरेन रिजिजू ने शेयर किया वीडियो, कहा- पीएम को धमकाया गया, गरमाई सियासत

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहारकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य बंगाल में आज कानून का नहीं, बल्कि खौफ का शासन है।

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहत

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहतभारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US trade deal) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस सौदे से जुड़ी अपनी आधिकारिक 'फैक्टशीट' में गुपचुप तरीके से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित इस नए दस्तावेज में दालों (Pulses) के व्यापार का जिक्र हटा दिया गया है।

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरीराहुल गांधी के आरोपों पर हरदीपसिंह पुरी ने दिया जवाब

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कियापाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी है। आसिफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक 'टॉयलेट पेपर' की तरह किया- काम निकल जाने के बाद जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है।

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहराम

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहरामRahul Gandhi Parliament Speech: संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है और सरकार ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों का 'सरेंडर' कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

India-US Trade Deal : 'भारत को भी मिलेगा जीरो टैरिफ का लाभ' , पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के दावों को नकारा

India-US Trade Deal : 'भारत को भी मिलेगा जीरो टैरिफ का लाभ' , पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के दावों को नकाराकेंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को उन चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए नए व्यापार समझौते से भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा। गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच बन रहे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत भारत को भी वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी।

Parliament Session : लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुसे कांग्रेस सांसद? गालियां दीं, किरेन रिजिजू ने शेयर किया वीडियो, कहा- पीएम को धमकाया गया, गरमाई सियासत

Parliament Session : लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुसे कांग्रेस सांसद? गालियां दीं, किरेन रिजिजू ने शेयर किया वीडियो, कहा- पीएम को धमकाया गया, गरमाई सियासतसंसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार (12 फरवरी) को पिछले सप्ताह लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हुए टकराव का एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। संसद में हंगामे की एक नई बानगी देखने को मिली जब रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में जबरन घुसकर उन्हें गालियां दीं। साथ ही उन्हें धमकियां भी दीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

ट्रेनें ‘संवैधानिक’ जगह हैं, यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिवाए मेरी गफलत और नाकारापन के

ट्रेनें ‘संवैधानिक’ जगह हैं, यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिवाए मेरी गफलत और नाकारापन केकमाल, देखिए कि ट्रेन ही वो जगह है— जहां दुनिया का सबसे बड़ा इल्‍म होता है कि नींद से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं— और एक इंच जगह कितनी (ज्‍यादा) जगह होती है. यह एक दूसरी बात है कि हम अपने शहरों में जमीन के हर उस कतरे पर अतिक्रमण कर लेते हैं जो हमारी नहीं है. सरकार की है या पड़ोसी की है.

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com