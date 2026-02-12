भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

Strength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।







ALSO READ: भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्त खबरों के अनुसार, देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।





यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया है। वायुसेना फ्रांस से करीब 400 SCALP क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। यह मिसाइल करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है।

Edited By : Chetan Gour