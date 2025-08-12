मंगलवार, 12 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Retail inflation in July slips to 8 year low of 1.55%
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (17:23 IST)

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

इससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

What is inflation rate
खाने-पीने की चीजों, विशेषकर सब्जियों और दालों की कीमतों में नरमी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार 9वें महीने घटती हुई इस साल जुलाई में 1.55 प्रतिशत रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस जुलाई में खुदरा महंगाई दर 1.55 प्रतिशत रही जो जून 2017 के बाद का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर शून्य से 1.76 प्रतिशत नीचे रही जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। जून में यह शून्य से 1.01 प्रतिशत नीचे रही थी।
 
महंगाई दर में कम की सबसे बड़ी वजह सब्जियों और दालों की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले आई तेज गिरावट है। एक साल पहले की तुलना में सब्जियां 20.69 प्रतिशत और दालें तथा उनके उत्पाद 13.76 प्रतिशत सस्ते हुये। मसालों की कीमतों में 3.07 फीसदी और मांस तथा मछली के दाम में 0.61 प्रतिशत की कमी आई।
 
इनके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अपेक्षाकृत कम रही। इनमें अनाज (3.03 प्रतिशत), अंडे (2.26 प्रतिशत), दूध एवं डेयरी उत्पाद (2.74 प्रतिशत) और चीनी तथा कंफेक्शनरी उत्पाद (3.28 प्रतिशत) शामिल हैं। फलों के दाम जुलाई में ज्यादा तेजी से बढ़े। इनकी मुद्रास्फीति दर 14.42 प्रतिशत रही। तेल एवं वसायुक्त उत्पाद 19.24 फीसदी महंगे हुए।
 
ईंधन एवं बिजली वर्ग की महंगाई दर 2.67 प्रतिशत रही। स्वास्थ्य वर्ग की मुद्रास्फीति 4.57 प्रतिशत और शिक्षा वर्ग की चार प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक ने अगस्त की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में खुदरा महंगाई दर 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उसके अनुसार, तीसरी तिमाही में 3.1 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

और भी वीडियो देखें

आखिर कहां लापता हुई अर्चना तिवारी, इंदौर समेत 4 जिलों की पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग

आखिर कहां लापता हुई अर्चना तिवारी, इंदौर समेत 4 जिलों की पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुरागइंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त को चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। ट्रेन में उसका बैग मिला। लेकिन अर्चन का कहीं कोई पता नहीं चला है। पिछले 100 घंटों से लापता अर्चना को लेकर इंदौर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। बता दें कि अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम बताई जा रही है।

इनकम टैक्स में छूट से लेकर Z+ सुरक्षा तक, जानिए 'भारत रत्न' को मिलती हैं क्या सुविधाएं

इनकम टैक्स में छूट से लेकर Z+ सुरक्षा तक, जानिए 'भारत रत्न' को मिलती हैं क्या सुविधाएंbenefits to bharat ratna winners: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न', किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए असाधारण योगदान को सलाम करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह सम्मान कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यह सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र द्वारा अपने देश के महान नागरिकों को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। जब किसी व्यक्ति को यह सम्मान मिलता है, तो उसके नाम के साथ 'भारत रत्न' जुड़ जाता है, लेकिन इसके अलावा सरकार की ओर से उन्हें और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, यह जानना दिलचस्प है।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारी

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारीParliament News: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार की गाय (cow) को राष्ट्रीय पशु (national animal) घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बघेल ने कहा कि नहीं। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिका

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिकाIndependence Day 2025: 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी पाई। और यह दिन इतिहास में उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। इस वर्ष हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हमें यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में भारत माता की रक्षा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com