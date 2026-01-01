गुरुवार, 1 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Cigarette, Pan Masala Prices Set To Rise From February 1
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (19:45 IST)

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतें

New tax on cigarettes
केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पीने वाले और पान मसाला खाने को महंगाई झटका लगेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर जीएसटी के तहत 40 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।  एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून 'सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025' को मंजूरी दी थी।
एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक पर 2050 रुपए से 8500 रुपए की रेंज में लगाई जाएगी। यह ड्यूटी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अतिरिक्त होगी। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है।
 
अधिसूचना के अनुसार, तंबाकू और पान मसाला पर लगाए जाने वाले नए कर (लेवी) लागू जीएसटी दरों के अतिरिक्त होंगे। ये नए प्रावधान मौजूदा जीएसटी मुआवजा उपकर (GST Compensation Cess) की जगह लेंगे, जो फिलहाल ‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है।  Edited by : Sudhir Sharma
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगा

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगामहाराष्ट्र में धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई में रात उस समय हड़कंप मच गया जब शिवसेना (यूबीटी) के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर के बाहर खड़ी एक कार पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ मिला।

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जाना

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जानामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दूषित पानी पीने से बीमार लोगों से मिलने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपनी अन्य व्यस्तताओं को छोड़कर इंदौर पहुंचे। डॉक्टर यादव ने दूषित पेयजल के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकात

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकातभारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने विदेशी मंचों पर पाकिस्तान के नेताओं का बॉयकॉट कर रखा है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में ढाका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेज

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेजChief Minister Yogi Adityanath News : नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां युवा पहले पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और हिल स्टेशनों का रुख करता था, इस साल इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा लाखों की संख्या में काशी, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या में नए साल की शुरूआत अपने इष्ट का दर्शन-पूजन से कर रहे हैं।

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंका

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंकायहां दरिंदगी दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरिंदों ने दरिंदगी की हदें भी पार कर दीं। दौड़ती कार में 2 घंटे तक महिला के साथ दुष्कर्म किया फिर खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंककर भाग गए। अर्द्धनग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी पीड़िता को अस्पताल भिजवाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार का पता कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

और भी वीडियो देखें

first vande bharat sleeper train : वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछ

first vande bharat sleeper train : वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ऐलान किया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर चलाई जाएगी। देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेनों में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की नई ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लेकर आ रही है।

बांग्लादेश में हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

बांग्लादेश में हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आगबांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक भीड़ ने एक अन्य हिन्दू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। इसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया।

Anganwadi Bharti: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के 4767 पदों पर भर्ती, क्या है योग्यता, कैसे करें आवेदन

Anganwadi Bharti: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के 4767 पदों पर भर्ती, क्या है योग्यता, कैसे करें आवेदनमध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 4767 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2026 है। जानिए क्या है पदों के लिए योग्यता और कैसे करें आवेदन। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

नए साल पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात, परिवहन बेड़े में 100 बसें शामिल

नए साल पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात, परिवहन बेड़े में 100 बसें शामिलनववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसों को शामिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 10 एसी एवं 2 स्लीपर अनुबंधित बसों को भी जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने परिवहन निगम की स्मारिका 'अनवरत' एवं सड़क सुरक्षा पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया तथा कठिन परिस्थितियों में कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित किया।

LIVE: नववर्ष 2026 के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

LIVE: नववर्ष 2026 के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएंLatest News Today Live Updates in Hindi : नववर्ष 2026 के पहले दिन देश भर के मंदिरों में दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पल पल की जानकारी...

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com