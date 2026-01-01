नए साल में 111 रुपए महंगा हुआ कमर्शिअल गैस सिलेंडर, घटे ATF के दाम

New Year 2026 : नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को तेल कं‍पनियों ने 19 किलो वाले कमर्शिअल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा कर दिया। हालांकि 14.2 किलो में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने एटीएफ के दाम घटाकर विमानन कंपनियों को नए साल का तोहफा दिया है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1,691.50 रुपए का हो गया है। दिसंबर 2025 में इसकी कीमत 1,580.50 रुपए थी। आज से कोलकाता और मुंबई में भी व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 111 रुपए बढ़े हैं। अब कोलकाता में यह 1,795 रुपए और मुंबई में 1,642.50 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में यह 110 रुपए महंगा होकर 1,849.50 रुपए का मिलेगा।

देश में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 8 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू रसौई गैस की कीमत 853 रुपए है। मुंबई में 852.50 रुपए, कोलकाता में 879 रुपए और चेन्नई में 868.50 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है।

विमान ईंधन सस्ता हुआ : दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत करीब 7.38% घटकर 92,323 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई। इससे पहले दिसंबर में इसकी कीमत 5.43 प्रतिशत बढ़ी थी।

गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को एलपीजी गैस और एटीएफ की कीमतों का एलान करती है। एलपीजी महंगी होने से नए साल में रेस्टोरेंट और ढाबों को झटका लगेगा वहीं विमानन कंपनियों को राहत मिलेगी।

edited by : Nrapendra Gupta