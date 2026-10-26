iPhone Duo : आईफोन डुओ की स्क्रीन कुछ घंटों में टूटने का दावा, रिपेयर खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, क्या यूजर्स को चिंता करनी चाहिए?

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की इनर स्क्रीन को लेकर कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायतें की हैं। यूजर्स का दावा है कि फोन को इस्तेमाल शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर स्क्रीन पर दरारें या चमकदार लाइनें दिखाई देने लगीं। वहीं, रिपेयर और डिवाइस टियरडाउन के लिए जानी जाने वाली वेबसाइट iFixit ने फोन के हिंज यानी मोड़ने वाले हिस्से की जांच के आधार पर डिस्प्ले में खराबी की कुछ संभावित वजहें बताई हैं।

हालांकि, इन शुरुआती शिकायतों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि iPhone Duo के सभी या ज्यादातर फोन में ऐसी समस्या है। रिपोर्ट में भी ऐसे मामलों को सीमित घटनाएं बताया गया है और स्क्रीन खराब होने की वजहों को अभी संभावित स्पष्टीकरण माना गया है, न कि पुष्टि किए गए कारण।

iFixit को हिंज के डिजाइन में मिलीं संभावित वजहें

iFixit ने iPhone Duo को खोलकर उसके अंदरूनी हिस्सों की जांच की और हिंज का 3D मॉडल तैयार किया। इसके लिए टियरडाउन फुटेज, पेटेंट और CT स्कैन का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया कि जिन स्क्रीन में खराबी की रिपोर्ट मिली, उनमें नुकसान का स्थान उस हिस्से के आसपास है, जहां दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली फ्लेक्स केबल केंद्रीय हिंज सपोर्ट के पास से गुजरती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने फोन को मोड़ते या खोलते समय चरमराहट या चटकने जैसी आवाज सुनने की बात कही। इसके बाद स्क्रीन पर दरारें या चमकदार लाइनें दिखाई देने का दावा किया गया।

स्क्रीन टूटने की क्या हो सकती है वजह?

iFixit ने कुछ संभावित कारण बताए हैं:

- हिंज सपोर्ट पर दबाव: फोन बंद होते समय केंद्रीय सपोर्ट बार पर्याप्त रूप से पीछे नहीं हटता, तो स्क्रीन के एक हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

- हिंज की घुमावदार रेल: फोन को खोलने और बंद करने में मदद करने वाले रेल सही तरीके से न चलें, तो वे डिस्प्ले पर दबाव डाल सकते हैं।

- एक जगह तनाव का बढ़ना: फ्लेक्स केबल, हिंज सपोर्ट और आसपास के किनारों के मिलने वाली जगह पर दबाव केंद्रित हो सकता है।

- डिस्प्ले कनेक्शन की समस्या: स्क्रीन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में खराबी आने पर भी पिक्सल की लाइनें प्रभावित हो सकती हैं।

ये सभी संभावित स्पष्टीकरण हैं। iFixit की जांच से अभी यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है कि स्क्रीन टूटने की असली वजह इनमें से कौन-सी है।



स्क्रीन रिपेयर कराने में कितना खर्च आएगा?

रिपोर्ट के अनुसार, Apple प्रभावित कुछ ग्राहकों को रिप्लेसमेंट फोन दे रही है। वहीं, वारंटी से बाहर इनर स्क्रीन की मरम्मत का खर्च भारत में ₹1,49,900 बताया गया है। यह रकम काफी अधिक है, इसलिए फोल्डेबल फोन खरीदने वालों के लिए वारंटी और रिपेयर की शर्तें समझना जरूरी है। iFixit ने iPhone Duo को शुरुआती तौर पर रिपेयरेबिलिटी के लिए 10 में से 5 अंक दिए हैं। बैटरी और कुछ हिस्सों को निकालना अपेक्षाकृत आसान पाया गया, लेकिन इनर डिस्प्ले और हिंज की मरम्मत में काफी मेहनत लग सकती है।

क्या सभी iPhone Duo यूजर्स को चिंता करनी चाहिए?

फिलहाल ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। स्क्रीन खराब होने की कुछ शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन इन घटनाओं की व्यापकता और उनके वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। अगर किसी फोन की स्क्रीन पर लाइन दिखाई दे या हिंज से असामान्य आवाज आए, तो उसे जबरदस्ती मोड़ने के बजाय Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराना बेहतर होगा।