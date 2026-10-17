iPhone Duo की बुकिंग शुरू होते ही आउट ऑफ स्टॉक, अब अगले साल मिलेगा 299000 में!

ALSO READ: Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए



iphone Duo : Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo वैसे तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसकी बिक्री स्टार्ट नहीं हुई है। कंपनी ने 16 अक्टूबर को इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू की और कुछ ही समय में यह आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ग्राहकों को अब अगले साल तक इंतजार करना होगा।

मतलब कुछ ही खुशकिस्मत ग्राहकों को यह 23 अक्टूबर को मिलेगा, जिन्होंने समय रहते प्री-ऑर्डर दे दिया था। भारत में अब इस फोन की शिपिंग डेट अब बढ़ाकर 23 जनवरी 2027 कर दी गई है।

iPhone Duo की प्री-बुकिंग Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप के जरिए की गई। इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए रखी गई है। भारतीय समय के अनुसार, शुक्रवार शाम साढ़े 5 बजे से फोन के प्री-ऑर्डर शुरू हुए और कुछ समय में ही शिपिंग डेट 23 जनवरी तक पहुंच गई।

iPhone Duo ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 70 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। शेष देशों में लोगों को इंतजार करना होगा।

Apple ने पिछले महीने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone Duo पेश किया था। जहां iPhone 18 Pro सीरीज की प्री-बुकिंग उसी सप्ताह शुरू हो गई थी।