सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने

Sonia Gandhi Book Nitish Kumar: सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्‍यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से बाहर निकलने के घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया है। नीतीश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जदयू भड़क गई है। नीतीश की पार्टी ने कहा कि सोनिया ने घटनाक्रम को लोगों को गुमराह करने की एक खास रणनीति के तहत पेश किया है।

क्या टिप्पणी की सोनिया गांधी ने?

क्या कहा जदयू ने?

संजय झा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित और निजी टिप्पणियां करने की संस्कृति बन गई है। दरअसल, नीतीश कुमार ने इसलिए गठबंधन छोड़ा क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं व क्षेत्रीय हितों की वजह से गठबंधन अपनी दिशा खो रहा था। जदयू ने कहा कि देश भर के क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने और 'इंडिया' गठबंधन की नींव रखने वाले असल में नीतीश कुमार ही थे। शुरुआत में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने ही राजी किया था।