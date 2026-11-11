  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. sonia-gandhi-memoir-nitish-kumar-jdu-reaction-india-alliance-row
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (17:36 IST)

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने

सोनिया गांधी संस्मरण
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:39 IST)
google-news
Sonia Gandhi Book Nitish Kumar: सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्‍यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से बाहर निकलने के घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया है। नीतीश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जदयू भड़क गई है। नीतीश की पार्टी ने कहा कि सोनिया ने घटनाक्रम को लोगों को गुमराह करने की एक खास रणनीति के तहत पेश किया है।

क्या टिप्पणी की सोनिया गांधी ने?

सोनिया गांधी ने लिखा है कि जनवरी 2024 में 'इंडिया' गठबंधन को तब बड़ा झटका लगा, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान अचानक 'एक बेहद कमजोर सा बहाना बनाकर' बैठक छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने लिखा- यह बहुत अजीब लगा था और ऐसा लगा कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। इसके तुरंत बाद खबर आई कि वह फिर से मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए हैं। यह स्पष्ट था कि यह सब पहले से ही सुनियोजित था। ALSO READ: ‘जब प्रणब मुखर्जी ने जताई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा’: सोनिया गांधी की नई किताब के इन खुलासों ने मचाई सियासी हलचल
 
सोनिया गांधी के अनुसार, नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर होने का रास्ता तलाश रहे थे और वह भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार का यूं अलग होना विपक्षी गठबंधन के लिए शुरुआती झटका जरूर था, लेकिन इस झटके के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन का संकल्प और अधिक मजबूत हुआ।  ALSO READ: सोनिया गांधी ने दो बार कैसे दी कैंसर को मात, आत्मकथा में बताई संघर्ष की पूरी दास्‍तान

क्या कहा जदयू ने?

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आरोप लगाया कि गांधी ने अपनी किताब में इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को गुमराह करने की एक खास रणनीति के तहत पेश किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चित्रण पर नाराजगी जताते हुए जदयू ने कहा कि वह विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के मुख्य सूत्रधार थे। ALSO READ: Belonging: राजनीति, प्‍यार और निजी जिंदगी तक, गांधी परिवार में हुईं हत्‍याओं के बाद कैसे बदल गई सोनिया गांधी की जिंदगी
 
संजय झा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित और निजी टिप्पणियां करने की संस्कृति बन गई है। दरअसल, नीतीश कुमार ने इसलिए गठबंधन छोड़ा क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं व क्षेत्रीय हितों की वजह से गठबंधन अपनी दिशा खो रहा था। जदयू ने कहा कि देश भर के क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने और 'इंडिया' गठबंधन की नींव रखने वाले असल में नीतीश कुमार ही थे। शुरुआत में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने ही राजी किया था।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयू

प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश के निष्क्रिय होते ही खत्म हो जाएगी जेडीयूPrashant Kishor : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने या निष्क्रिय होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू टूटने के बाद इसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी, कुछ उनकी अपनी पार्टी जन सुराज, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों का दामन थाम सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व के इर्दगिर्द केंद्रित रही है।

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?

कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?Who is Israel’s Gadi Eizenkot : इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं। कौन हैं गैडी आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया? जानते हैं भारत को लेकर क्या है उनका रुख?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?

AQI देख भड़के अभिजीत दीपके, बोले- जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं, किसको माना प्रदूषण का दोषी?Abhijeet Deepke : दीपावली के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदूषण के लिए आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा, जो अपनी जिंदगी को खुद ही बदहाल बनाने पर इतने आमादा हों। दिल्ली में AQI खतरनाक होने के अलावा PM10(607) पर पहुंच गया है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर है।

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पार

दीपावली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु प्रदूषण बहुत गंभीर स्थिति में, AQI 366 के पारदीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर में इस समय वायु प्रदूषण बहुत गंभीर और खराब स्थिति में है। त्योहार के अगले दिन सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि सोनिया विहार, बुराड़ी क्रॉसिंग, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 437 से 449 के बीच पहुंच गया है। दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है।

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलें

US Midterm Elections में हार के बाद घिरे डोनाल्ड ट्रंप : बिजनेस सौदों, क्रिप्टो विवाद और बगावती सुरों से बढ़ेंगी मुश्किलेंDonald Trump Challenges: कहते हैं कि शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब वही शक्ति छिनती है, तब आईना उस व्यक्ति को उसकी असली औकात दिखाता है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections 2026) में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है।

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलकाप्रीमियम स्कूटर बनाने वाली कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पेश की है। कंपनी ने इस लाइनअप में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर Sprint S, Primavera और Primavera Tech शामिल किए हैं। इन स्कूटर्स में Vespa का आइकॉनिक डिजाइन, मोनोकॉक चेसिस और नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। नई रेंज में अलग-अलग बैटरी क्षमता और फीचर्स के विकल्प मिलते हैं।

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार चाहे तो उन्‍हें समय से पहले और उनकी इच्‍छा के खि‍लाफ कर्मचारियों को र‍िटायर कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार के पास ऐसा करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव होगा।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

अर्नब-मुरासु के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम

अर्नब-मुरासु के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टमWeather Update 11 November : बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी सिस्टम विकसित होने की संभावना है। इस वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। बहरहाल अर्नब और मुरासु के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला: गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर बरसाई गोलियां, 3 घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला: गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर बरसाई गोलियां, 3 घायलJammu Kashmir Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर में कुलगाम के नोवपोरा अखरान बुधवार को सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के जवानों पर आतंकी हमला हो गया। बाइक सवार आतंकियों की गोलीबारी में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।