Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Video

असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना से ठीक पहले का एक कथित वीडियो सामने आया है। बुधवार सुबह गुवाहाटी के पास हुए इस हादसे से पहले लोकोमोटिव के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ट्रेन का ड्राइवर संभावित ब्रेक फेल होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो में ड्राइवर यह भी कह रहा है कि सिग्नल लाल है और इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

असम के डिगारू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी ट्रेन



‘सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा...’, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Video #Assam #TrainAccident https://t.co/W3xfY9LF64 — Nakuul (@DJNacool) November 11, 2026 रेलवे ने कहा- सभी यात्री सुरक्षित NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी केके शर्मा ने बताया कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। NFR के महाप्रबंधक सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। मिजोरम जा रही कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 13125) का लोकोमोटिव और पांच कोच बुधवार सुबह करीब 6:54 बजे असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गए। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के मुताबिक, डिगारू स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता देने के लिए कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस को रिसीव किया जा रहा था। इसी दौरान लोकोमोटिव पायलट ट्रेन की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई।