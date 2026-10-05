ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएं

ChatGPT Login को लेकर यूजर्स की बढ़ती दिलचस्पी के बीच अगर आपको भी अकाउंट में साइन इन करने में परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह हमेशा OpenAI का सर्वर आउटेज नहीं होती। गलत लॉगिन मेथड, ब्राउजर कैश-कुकी, VPN, एड-ब्लॉकर या Cloudflare verification जैसी वजहों से भी ChatGPT में प्रवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

OpenAI के आधिकारिक स्टेटस पेज के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 को ChatGPT Work Mode में कुछ errors की समस्या दर्ज की गई है। वहीं 1 अक्टूबर को login और signup से जुड़ी समस्या भी दर्ज हुई थी, जिसे बाद में पूरी तरह ठीक कर दिया गया था।

ChatGPT Login क्यों नहीं हो रहा?

OpenAI के अनुसार सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि आप उसी तरीके से लॉगिन कर रहे हैं, जिससे आपने अकाउंट बनाया था। अगर अकाउंट Google से बनाया था तो Continue with Google, Microsoft से बनाया था तो Continue with Microsoft और Apple से बनाया था तो Continue with Apple का इस्तेमाल करें। कई बार ब्राउजर में जमा पुराना cache और cookies भी लॉगिन प्रक्रिया में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में cache और cookies साफ करके दोबारा प्रयास किया जा सकता है।

Login नहीं हो रहा तो ये तरीके आजमाएं

1. कुछ देर इंतजार करें

अगर “Something went wrong” या “Oops...” जैसी समस्या दिखाई दे रही है तो OpenAI कम से कम 60 सेकंड इंतजार करके दोबारा प्रयास करने की सलाह देता है।

2. Incognito Mode में खोलें

Chrome या दूसरे ब्राउजर की Incognito/Private Window में ChatGPT खोलकर लॉगिन करें।

3. सही Login Method चुनें

जिस तरीके से आपने अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से साइन इन करें। अलग authentication method इस्तेमाल करने पर अलग अकाउंट या “Wrong authentication method” जैसी समस्या आ सकती है।

4. Cache और Cookies साफ करें

पुराने browser data की वजह से login page ठीक से काम नहीं कर सकता।

5. VPN और Ad Blocker बंद करें

अगर “Checking your browser...” या Cloudflare verification बार-बार दिखाई दे रही है, तो VPN, proxy, ad blocker या privacy extensions को अस्थायी रूप से बंद करके देखें।

6. दूसरा Network इस्तेमाल करें

Wi-Fi से परेशानी हो तो mobile data और mobile data से परेशानी हो तो दूसरे Wi-Fi network से प्रयास करें।

7. OpenAI Status जरूर चेक करें

अगर ऊपर दिए तरीके काम नहीं करते हैं तो OpenAI के official status page पर जाकर देखें कि ChatGPT की कोई service प्रभावित तो नहीं है।

क्या आज ChatGPT पूरी तरह बंद है?

ऐसा कहना सही नहीं होगा। 5 अक्टूबर को OpenAI ने ChatGPT Work Mode में elevated errors की पुष्टि की है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूजर के लिए सामान्य ChatGPT login बंद है। अलग-अलग यूजर्स और फीचर्स पर समस्या का असर अलग हो सकता है। इसलिए अगर आपके फोन या कंप्यूटर में ChatGPT Login नहीं हो रहा है, तो पहले OpenAI Status की स्थिति देखें और उसके बाद browser, login method और network की जांच करें।

जरूरी बात : अपना ChatGPT पासवर्ड, verification code या account credentials किसी के साथ शेयर न करें।