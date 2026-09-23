IIT बॉम्बे सुसाइड केस, एग्जाम हॉल का CCTV फुटेज, साहिल वाकोडे के हाथ में था मोबाइल, और क्या हुए खुलासे

मुंबई में IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को परीक्षा के दौरान की CCTV फुटेज मिली है। जांच एजेंसी इस फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा खत्म होने से पहले साहिल के साथ क्या हुआ था और इसके बाद उसकी गतिविधियां कैसी रहीं।

पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर को दोपहर करीब 12.30 बजे से 12.45 बजे के बीच साहिल परीक्षा हॉल में दिखाई देता है। CCTV फुटेज में कथित तौर पर उसे नीचे झुककर अपनी जेब में रखे मोबाइल की तरफ देखते हुए देखा गया। जांचकर्ता इस आरोप की भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वह परीक्षा के दौरान सवालों के जवाब के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था।

परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने की भी जांच

जांच के दौरान सामने आई फुटेज में कथित तौर पर इनविजिलेटर साहिल की गतिविधियों को नोटिस करते हुए उसके पास जाता दिखाई देता है। इसके बाद उसे उत्तर पुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से बाहर चलने के लिए कहा जाता है।

फुटेज में साहिल के उठने, अपना सामान इकट्ठा करने और बाहर जाने की तैयारी करने की बात सामने आई है। पुलिस यह भी देख रही है कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलने से पहले उसने इनविजिलेटर को कोई वस्तु सौंपी थी या नहीं। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि CCTV फुटेज अभी जांच टीम के पास है और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।

तीन छात्रों के बयान दर्ज

मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को ऐसे तीन छात्रों के बयान दर्ज किए, जो साहिल के करीब बताए जा रहे हैं। जांचकर्ता अब उन लोगों से भी जानकारी जुटा रहे हैं, जो परीक्षा के दौरान या उसके तुरंत बाद साहिल के संपर्क में थे।

पुलिस का फोकस परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद साहिल की गतिविधियों पर भी है। जांचकर्ता CCTV फुटेज के जरिए परीक्षा केंद्र, कैंपस और हॉस्टल के बीच उसके मूवमेंट की टाइमलाइन तैयार कर रहे हैं।

प्रोफेसर का बयान अभी दर्ज नहीं

क्राइम ब्रांच ने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला का बयान अभी दर्ज नहीं किया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पहले उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य और अन्य गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद मामले में प्रोफेसर से पूछताछ की जाएगी।

साहिल के परिवार ने उसके साथ कथित उत्पीड़न और जातिगत टिप्पणियों के आरोप लगाए हैं। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है। इसी मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी FIR दर्ज की गई है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है।

ChatGPT विवाद के बाद क्या हुआ, पुलिस जोड़ रही कड़ियां

IIT बॉम्बे की ओर से पहले कहा गया था कि साहिल परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था और कथित तौर पर परीक्षा के सवालों को ChatGPT पर डालकर जवाब हासिल करने की कोशिश की गई थी। संस्थान ने यह भी कहा था कि उसके खिलाफ उस समय कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

अब क्राइम ब्रांच 18 सितंबर की दोपहर से साहिल की मौत तक की घटनाओं की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है। जांच में परीक्षा हॉल की CCTV फुटेज, कैंपस और हॉस्टल की गतिविधियां, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान अहम माने जा रहे हैं।