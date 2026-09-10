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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (19:24 IST)

ChatGPT का 80s Photo Trend वायरल, ऐसे बनाएं अपनी तस्वीर को 1980 के दशक की रेट्रो फोटो

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:33 IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों AI से बनाई गई ऐसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कई दशक पुरानी तस्वीरें हों। खास तौर पर Instagram पर 1980 के दशक के अंदाज वाली तस्वीरों की भरमार है। इन तस्वीरों में बड़े और घने हेयरस्टाइल, रंग-बिरंगे कपड़े, सॉफ्ट लाइटिंग और पुराने कैमरे से खींची गई तस्वीर जैसा फिल्म ग्रेन इफेक्ट दिखाई देता है।
इस ट्रेंड को ChatGPT '80s Photo Trend कहा जा रहा है। इसकी मदद से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज जनरेशन की मदद से अपनी सामान्य तस्वीर को 1980 के दशक की विंटेज फोटो में बदल रहे हैं। यह ट्रेंड Instagram पोस्ट, Reels और 'Add Yours' फीचर पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।
 

क्या है ChatGPT '80s Photo Trend?

 
इस ट्रेंड में यूजर अपनी एक फोटो ChatGPT में अपलोड करता है और उसे 1980 के दशक की असली फोटो जैसा बनाने के लिए निर्देश देता है। इसमें कपड़े, हेयरस्टाइल, बैकग्राउंड, लाइटिंग और फोटो की पूरी विजुअल स्टाइल को उस दौर के मुताबिक बदला जा सकता है।
 
इस ट्रेंड की कई लोकप्रिय तस्वीरें 1980 के दशक की फिल्मों, बॉलीवुड स्टाइल और पुराने फैमिली फोटो एलबम से प्रेरित हैं। तैयार तस्वीरों में अक्सर बड़े बाल, रंगीन साड़ियां, स्टेटमेंट ज्वेलरी, क्लासिक स्टूडियो बैकग्राउंड और हल्का फिल्म ग्रेन दिखाई देता है।

क्यों वायरल हो रहा है Retro AI Photo Trend?

 
इस ट्रेंड की लोकप्रियता के पीछे नॉस्टैल्जिया और AI इमेज जनरेशन का कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। इससे पहले AI कैरिकेचर और Ghibli स्टाइल की तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। 1980 का दशक भारतीय पॉप कल्चर, बॉलीवुड फैशन और पारिवारिक तस्वीरों से जुड़ी कई यादें अपने साथ लेकर आता है। यही वजह है कि लोग अपनी तस्वीरों को पुराने बॉलीवुड पोर्ट्रेट, फैमिली एलबम, शादी की तस्वीरों या 80s के स्ट्रीट सीन जैसा लुक देना पसंद कर रहे हैं।
 

ChatGPT से 80s Photo कैसे बनाएं?

 
अपनी फोटो को 1980 के दशक की स्टाइल में बदलने की प्रक्रिया काफी आसान है।
 
  • ChatGPT खोलें और नई चैट शुरू करें।
  • + बटन पर टैप करके अपनी अच्छी क्वालिटी वाली फोटो अपलोड करें।
  • बताएं कि तस्वीर को 1980 के दशक की भारतीय फोटो जैसा बनाना है।
  • कपड़े, हेयरस्टाइल, बैकग्राउंड और लाइटिंग के बारे में अपनी पसंद बताएं।
  • निर्देश दें कि व्यक्ति का पहचानने योग्य चेहरा और प्राकृतिक स्किन टोन बरकरार रखा जाए।
  • अगर पहली तस्वीर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आती है, तो प्रॉम्प्ट में बदलाव करके दोबारा कोशिश करें।
  • 80s Photo बनाने के लिए ChatGPT Prompt
 
यूजर अपनी फोटो अपलोड करने के बाद इस तरह का प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं:
 
“Reimagine this image as a realistic portrait from an Indian film of the 80s. Use the recognisable facial features, natural skin tone, period-appropriate voluminous hair, colourful Indian clothes, statement jewellery, warm studio lighting, subtle analogue film grain and slightly faded colours while maintaining the image’s photorealism and natural and elegant appearance. Make it look like a real photo taken in India in the 80s, not a modern photo with a vintage filter.”
 
इस प्रॉम्प्ट की मदद से AI फोटो में सिर्फ पुराना फिल्टर लगाने के बजाय 1980 के दशक की हेयरस्टाइल, कपड़े, लाइटिंग, बैकग्राउंड और कैमरा लुक को दोबारा तैयार करने की कोशिश करता है।
 

80s AI Photo में क्या-क्या बदल सकते हैं?

 
यूजर अपनी पसंद के मुताबिक कई चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड स्टाइल पोर्ट्रेट, पुरानी फैमिली फोटो, शादी का एलबम, स्टूडियो पोर्ट्रेट या 80s की सड़क का दृश्य। इसके अलावा साड़ी या अन्य पारंपरिक कपड़े, बड़े हेयरस्टाइल, ज्वेलरी, गर्म रोशनी और हल्के फीके रंगों का इस्तेमाल करके तस्वीर को ज्यादा रेट्रो लुक दिया जा सकता है।
 
हालांकि, AI से बनी तस्वीरों को असली पुरानी तस्वीर समझने से बचना चाहिए। ये तस्वीरें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा तैयार की जाती हैं और इनमें वास्तविक इतिहास या पुराने फोटो की प्रमाणिकता जरूरी नहीं होती।
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