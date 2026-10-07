Top News 7 October: CEC ज्ञानेश कुमार का दौरा टला, त्योहारी सीजन में ट्रेनें फुल, स्मृति मंधाना बनीं कप्तान

Top News 7 October: CEC ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा टला। दीपावली-छठ से पहले ही ट्रेनों की सीटें फुल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड। आशुतोष दीक्षित नए वायुसेना प्रमुख बने। स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की कप्तान बनीं। 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा टला

मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा टल गया है। CEC आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाने वाले थे। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है।

दीपावली-छठ से पहले ही ट्रेनों की सीटें फुल

दीपावली और छठ त्योहार में अभी करीब एक महीना बाकी है, लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वांचल जाने वाली ज्यादातर नियमित ट्रेनें अभी से भर चुकी हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कई में अलग-अलग श्रेणियों में टिकट मिलना बंद हो गया है। ऐसे में लोगों का त्योहार पर घर लौटना मुश्किल हो सकता है।

पंजाब सीएम ऑफिस में CBI की रेड

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित हाउस नंबर 50 में CBI की टीम पहुंची। मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन के पुश्तैनी घर घराचों में भी सीबीआई टीम ने छापा मारा है।

आशुतोष दीक्षित नए वायुसेना प्रमुख

स्मृति मंधाना बनीं भारतीय महिला टीम की कप्तान

बीसीसीआई ने स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान सौंप दी है। वह हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तानी संभालेंगी। हरमनप्रीत ने मंगलवार को ही कप्तान के पद से हटने का फैसला किया था।