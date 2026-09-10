राम मंदिर में नियम हुए सख्त, अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, वेबसाइट पर दिखेगा रोजाना का हिसाब

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनने के साथ ही राम मंदिर की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं में बड़े और कड़े बदलाव किए जा रहे हैं। चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए अब नकद राशि की गिनती मशीनों से कराई जाएगी और प्रतिदिन आने वाले भक्तों की संख्या व चढ़ावे का पूरा ब्योरा ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

​मंदिर व्यवस्था में मुख्य बदलाव और कड़े नियम

​ऑटोमैटिक मशीनों से गिनती : मानवीय हस्तक्षेप और भूल-चूक की गुंजाइश को खत्म करने के लिए हाई-स्पीड नोट काउंटिंग मशीन और ऑटोमैटिक कॉइन काउंटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए IIT के विशेषज्ञों और दो प्रमुख बैंकों से तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव मांगे गए हैं।

मानवीय हस्तक्षेप और भूल-चूक की गुंजाइश को खत्म करने के लिए हाई-स्पीड नोट काउंटिंग मशीन और ऑटोमैटिक कॉइन काउंटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए IIT के विशेषज्ञों और दो प्रमुख बैंकों से तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव मांगे गए हैं। ​ बिना जेब का विशेष ड्रेस कोड : चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले गहरे नीले (डार्क ब्लू) रंग के विशेष कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। ALSO READ: अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध, हैकर ने कंप्यूटर ID हैक कर बनाए फर्जी VVIP दर्शन पास, जांच शुरू

चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले गहरे नीले (डार्क ब्लू) रंग के विशेष कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। ​सख्त सुरक्षा व चेकिंग (Frisking) : कर्मचारियों को गिनती कक्ष में नंगे पांव प्रवेश करना होगा। मोबाइल, कैमरा, पर्स, बैग या किसी भी प्रकार की निजी सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। अंदर-बाहर जाते समय दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

कर्मचारियों को गिनती कक्ष में नंगे पांव प्रवेश करना होगा। मोबाइल, कैमरा, पर्स, बैग या किसी भी प्रकार की निजी सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। अंदर-बाहर जाते समय दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ​जमीन पर बैठकर गणना : काउंटिंग हॉल के भीतर अब कुर्सी-मेज की जगह जमीन पर बैठकर ही चढ़ावे की गिनती करने के निर्देश लागू किए गए हैं।

काउंटिंग हॉल के भीतर अब कुर्सी-मेज की जगह जमीन पर बैठकर ही चढ़ावे की गिनती करने के निर्देश लागू किए गए हैं। ​शिफ्ट और समय सीमा में संशोधन : पहले दो पालियों में होने वाली गिनती को अब सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में सीमित कर दिया गया है, ताकि उसी दिन सारा कैश बैंक में जमा कराया जा सके।

पहले दो पालियों में होने वाली गिनती को अब सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में सीमित कर दिया गया है, ताकि उसी दिन सारा कैश बैंक में जमा कराया जा सके। ​PTZ CCTV कैमरों से सीधी निगरानी : संपूर्ण गणना प्रक्रिया को हाई-टेक PTZ (पैन-टिल्ट-ज़ूम) कैमरों की लगातार निगरानी में रखा गया है और सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्डिंग स्टोरेज की समय-सीमा बढ़ा दी गई है।



​डिजिटल रिकॉर्डिंग, पारदर्शिता और ऑडिट

​प्रशासनिक नियंत्रण, अनुशासन और व्यवहार में सुधार

​पूर्व में विभिन्न एजेंसियों के कर्मियों और सेवानिवृत्त फौजियों की तैनाती के बावजूद कर्मचारियों के समन्वय, अनुशासन और श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार में कुछ कमियां देखी गई थीं। नए सीईओ जितेंद्र मिश्र के पदभार ग्रहण करने से पूरी प्रशासनिक कमान अब एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत आ गई है। इससे कर्मचारियों के बीच कार्यकुशलता, एकरूपता और श्रद्धालुओं के प्रति बेहतर व्यवहार का माहौल सुनिश्चित होगा।