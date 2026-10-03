LIVE: गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 3 Octoer 2026 live update
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 3 October 2026 (13:04 IST)

गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

Live news in Hindi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (13:04 IST)
google-news
Latest News Today Live Updates in Hindi : गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को गोपालक सम्मेलन में शामिल हुए। एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा 212 रनों का लक्ष्य। पल पल की जानकारी...


01:03 PM, 3rd Oct
मुख्यमंत्री ‌डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा-
-मैं किसान परिवार से आता हूँ।
-बिचौलियों के कारण दुग्ध उत्पादक किसानों फायदा नहीं पहुंचता।
-पहले 35 रुपए लीटर दूध किसानों से खरीदा जाता था लेकिन अब 55 रुपए तक खरीदा जा रहा है।
-NDDB के MOU के बाद ये बदलाव आया।
-प्रधानमंत्री, गृहममंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है।
-7 हजार नई समितियां बनाई गई है।
-आने वाले समय में 50 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने का लक्ष्य।

12:56 PM, 3rd Oct
नगर वन विकास के लिए हुआ MoU
- केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नगर वन विकास के लिए MoU का आदान-प्रदान किया गया।
- KRIBHCO और मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच यह समझौता हुआ।
- सुदीप सिंह मेंबर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड एवं कृभको के एमडी श्री एस. एस. यादव के बीच MoU का आदान प्रदान हुआ
- इस MoU के तहत मोरवन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भोपाल में नगर वन विकसित किया जाएगा।
- नगर वन के माध्यम से भोपाल के हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है।
- नगर वन से स्थानीय जैवविविधता और वनस्पतियों को संरक्षण मिलेगा।
- सरकार का प्रयास शहर में हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण को बेहतर बनाना है।
- नागरिकों को स्वच्छ, हरित और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है।

12:16 PM, 3rd Oct
-केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल साथ में रहे मौजूद
- उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रदर्शनी के खंड क्रमांक 1 से 10 तक का अवलोकन किया।
- इस प्रदर्शनी में नवीन न्यायिक संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदर्शित की गई है।
- प्रदर्शनी में संहिताओं के प्रभाव और आमजन को मिलने वाले लाभों को सरल तरीके से दर्शाया गया है।
- प्रदर्शनी में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई है।
- इसमें मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नवीन न्यायिक संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन में की गई उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया है।
- प्रदर्शनी का उद्देश्य नए न्याय कानूनों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना और उनके लाभों की जानकारी देना है।
- इस दौरान उन्होंने कृषि पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

12:03 PM, 3rd Oct
गोपालक सम्मेलन में बिहार से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने भजन प्रस्तुति दी।

11:45 AM, 3rd Oct
भारत ने एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर में 75 रन बने।

अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किग्रा सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के आइयाल बेलोलियुन्स्की को 14-8 से हराया। अंतिम पंघाल ने वूमेंस फ्रीस्टाइल 53 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की जिन झांग को 6-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं।

10:18 AM, 3rd Oct
अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने तुर्किए से खूंखार नार्को-तस्कर सरगना नवप्रीत सिंह के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नवाब विर्क की फर्जी पहचान के तहत तुर्किए की नागरिकता हासिल करके, वह अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामेफेटामाइन की तस्करी जारी रखे हुए था। हमारी एजेंसियों ने उसकी असलियत बेनकाब करने के लिए एक-एक करके हर पर्दाफाश करते हुए उसका पता लगाया और उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया। आज उसे वापस भारत लाया गया है और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अपराधों के मामलों में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई। मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर एक नार्को-कार्टेल को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

10:13 AM, 3rd Oct
स्पाइनल इंजरी के बाद फिल्म एक्ट्रेस नुसरत भरुचा को बाली से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया।

10:11 AM, 3rd Oct
एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। दोनों टीमें पहली बार एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भिड़ रही हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ।

09:35 AM, 3rd Oct
प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं भारत ने टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। यह भारत का इस एशियाड में 18वां स्वर्ण रहा। वहीं, कुल पदकों की संख्या 79 हो गई है।

09:22 AM, 3rd Oct
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एयरपोर्ट पर उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
 
केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भेल दशहरा मैदान में न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कर  राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाह भौंरी स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के विस्तारित ‘अत्रि’ परिसर का शिलान्यास कर परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की  प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

08:05 AM, 3rd Oct
आज क्रिकेट में गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, ताइक्वांडो और गोल्फ में भी देश को पदक की उम्मीदें।

07:57 AM, 3rd Oct
भारत की कुमकुम मोहोड़ ने कोरियाई तीरंदाज को हराकर एशियन गेम्स की महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए एक और गोल्ड जीता। भारत 17 स्वर्ण समेत 77 पदक जीतकर अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
राहुल गांधी ने लॉन्च की ‘सत्याग्रह’ वेबसाइट, बोले- अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो साझा करें अपनी कहानी

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूह

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूहदृश्यम द कन्क्लूजन एक बार फिर विजय सालगांवकर और उसके परिवार को केंद्र में रखकर अपराध, कानून और पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहती है। इस बार उसके सामने एसपी राजवीर सिंह तोमर और शातिर वकील इंद्रजीत शेट्टी हैं, जो पुराने केस की परतें खोलते हैं। फिल्म का मजबूत कोर्टरूम ड्रामा, अजय देवगन की संयमित अदाकारी और जयदीप अहलावत का प्रभावी अभिनय इसे दिलचस्प बनाता है, हालांकि कुछ लंबे दृश्य और सीमित थ्रिल इसकी कमजोरियां हैं।

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत में

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत मेंदिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर लगाए जा रहे कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोजित किया गया।

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जान

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जानकभी-कभी जिंदगी इंसान को ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा कर देती है, जहां डरने या पीछे हटने का समय नहीं होता। कुछ पल का फैसला सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय कर देता है। फ्लाईदुबई की उड़ान में ऐसा ही एक पल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के सामने आया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक मुकाबला किया।

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनी

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर दुबई से इजरायल जा रही Flydubai की यात्री उड़ान में हुई घटना के पीछे ईरान की भूमिका साबित होती है, तो तेहरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और उन्हें मिल रही जानकारी के आधार पर ईरान से संभावित संबंध की पड़ताल हो रही है। हालांकि, उन्होंने ईरान की संलिप्तता के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायल

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायलगोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से दरभंगा (बिहार) जा रही एक तेज रफ्तार एसी वोल्वो बस और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे जैतपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 85 (अंबरपुर टोल प्लाजा) के पास हुआ।

सीएम धामी का बड़ा तोहफा, खटीमा में 7.23 करोड़ की आधुनिक गौशाला तैयार; 16 हजार से ज्यादा गौवंश को मिला नया आशियाना

सीएम धामी का बड़ा तोहफा, खटीमा में 7.23 करोड़ की आधुनिक गौशाला तैयार; 16 हजार से ज्यादा गौवंश को मिला नया आशियानाउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। खटीमा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई गौशाला का निर्माण किया गया है। इससे 16 हजार से ज्यादा गौवंश को नया आशियाना मिला।

LIVE: गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

LIVE: गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटनLatest News Today Live Updates in Hindi : गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को गोपालक सम्मेलन में शामिल हुए। एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा 212 रनों का लक्ष्य। पल पल की जानकारी...

राहुल गांधी ने लॉन्च की ‘सत्याग्रह’ वेबसाइट, बोले- अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो साझा करें अपनी कहानी

राहुल गांधी ने लॉन्च की ‘सत्याग्रह’ वेबसाइट, बोले- अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो साझा करें अपनी कहानीदेशभर में अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'सत्याग्रह' नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने देश के लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो अपनी कहानी साझा करें।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी लागू हुआ UCC: विवाह, तलाक और लिव-इन के नियम बदले

उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी लागू हुआ UCC: विवाह, तलाक और लिव-इन के नियम बदलेगुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर पार हो गया है। गुजरात विधानसभा द्वारा मार्च 2026 में पारित किए गए 'गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 सितंबर 2026 को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।

तुर्किए से डिपोर्ट हुआ खूंखार ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह: फर्जी पहचान बनाकर चला रहा था सिंडिकेट

तुर्किए से डिपोर्ट हुआ खूंखार ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह: फर्जी पहचान बनाकर चला रहा था सिंडिकेटगृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि तुर्किये से वांटेड ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह को डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। नवप्रीत ने कथित तौर पर ‘नवाब विर्क’ नाम की फर्जी पहचान से तुर्किये की नागरिकता हासिल की थी। वह अफगानिस्तान से भारत तक हेरोइन व मेथामफेटामाइन की तस्करी से जुड़े नेटवर्क को संचालित करता था।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।