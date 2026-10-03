LIVE: गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

10:18 AM, 3rd Oct

अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने तुर्किए से खूंखार नार्को-तस्कर सरगना नवप्रीत सिंह के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नवाब विर्क की फर्जी पहचान के तहत तुर्किए की नागरिकता हासिल करके, वह अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामेफेटामाइन की तस्करी जारी रखे हुए था। हमारी एजेंसियों ने उसकी असलियत बेनकाब करने के लिए एक-एक करके हर पर्दाफाश करते हुए उसका पता लगाया और उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया। आज उसे वापस भारत लाया गया है और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अपराधों के मामलों में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई। मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर एक नार्को-कार्टेल को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।