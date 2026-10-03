LIVE: गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

गोपालक सम्मेलन में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
Latest News Today Live Updates in Hindi : गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को गोपालक सम्मेलन में शामिल हुए। एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा 212 रनों का लक्ष्य। पल पल की जानकारी...
01:03 PM, 3rd Oct
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा-
-मैं किसान परिवार से आता हूँ।
-बिचौलियों के कारण दुग्ध उत्पादक किसानों फायदा नहीं पहुंचता।
-पहले 35 रुपए लीटर दूध किसानों से खरीदा जाता था लेकिन अब 55 रुपए तक खरीदा जा रहा है।
-NDDB के MOU के बाद ये बदलाव आया।
-प्रधानमंत्री, गृहममंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है।
-7 हजार नई समितियां बनाई गई है।
-आने वाले समय में 50 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने का लक्ष्य।
12:56 PM, 3rd Oct
नगर वन विकास के लिए हुआ MoU
- केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नगर वन विकास के लिए MoU का आदान-प्रदान किया गया।
- KRIBHCO और मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच यह समझौता हुआ।
- सुदीप सिंह मेंबर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड एवं कृभको के एमडी श्री एस. एस. यादव के बीच MoU का आदान प्रदान हुआ
- इस MoU के तहत मोरवन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भोपाल में नगर वन विकसित किया जाएगा।
- नगर वन के माध्यम से भोपाल के हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है।
- नगर वन से स्थानीय जैवविविधता और वनस्पतियों को संरक्षण मिलेगा।
- सरकार का प्रयास शहर में हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण को बेहतर बनाना है।
- नागरिकों को स्वच्छ, हरित और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है।
12:16 PM, 3rd Oct
-केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल साथ में रहे मौजूद
- उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रदर्शनी के खंड क्रमांक 1 से 10 तक का अवलोकन किया।
- इस प्रदर्शनी में नवीन न्यायिक संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदर्शित की गई है।
- प्रदर्शनी में संहिताओं के प्रभाव और आमजन को मिलने वाले लाभों को सरल तरीके से दर्शाया गया है।
- प्रदर्शनी में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई है।
- इसमें मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नवीन न्यायिक संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन में की गई उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया है।
- प्रदर्शनी का उद्देश्य नए न्याय कानूनों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना और उनके लाभों की जानकारी देना है।
- इस दौरान उन्होंने कृषि पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया
12:03 PM, 3rd Oct
गोपालक सम्मेलन में बिहार से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने भजन प्रस्तुति दी।
11:45 AM, 3rd Oct
भारत ने एशियन गेम्स की क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर में 75 रन बने।
अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किग्रा सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के आइयाल बेलोलियुन्स्की को 14-8 से हराया। अंतिम पंघाल ने वूमेंस फ्रीस्टाइल 53 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की जिन झांग को 6-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं।
10:18 AM, 3rd Oct
अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने तुर्किए से खूंखार नार्को-तस्कर सरगना नवप्रीत सिंह के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नवाब विर्क की फर्जी पहचान के तहत तुर्किए की नागरिकता हासिल करके, वह अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामेफेटामाइन की तस्करी जारी रखे हुए था। हमारी एजेंसियों ने उसकी असलियत बेनकाब करने के लिए एक-एक करके हर पर्दाफाश करते हुए उसका पता लगाया और उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया। आज उसे वापस भारत लाया गया है और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अपराधों के मामलों में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई। मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर एक नार्को-कार्टेल को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Modi govt has achieved a historic milestone by securing the deportation of hardened narco-trafficking kingpin Navpreet Singh from Türkiye.— Amit Shah (@AmitShah) October 3, 2026
Obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Navab Virk, he had continued to smuggle heroin and methamphetamine to India from…
10:13 AM, 3rd Oct
स्पाइनल इंजरी के बाद फिल्म एक्ट्रेस नुसरत भरुचा को बाली से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया।
10:11 AM, 3rd Oct
एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। दोनों टीमें पहली बार एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भिड़ रही हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ।
09:35 AM, 3rd Oct
प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं भारत ने टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। यह भारत का इस एशियाड में 18वां स्वर्ण रहा। वहीं, कुल पदकों की संख्या 79 हो गई है।
09:22 AM, 3rd Oct
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एयरपोर्ट पर उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भेल दशहरा मैदान में न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कर राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाह भौंरी स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के विस्तारित ‘अत्रि’ परिसर का शिलान्यास कर परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
08:05 AM, 3rd Oct
आज क्रिकेट में गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, ताइक्वांडो और गोल्फ में भी देश को पदक की उम्मीदें।
07:57 AM, 3rd Oct
भारत की कुमकुम मोहोड़ ने कोरियाई तीरंदाज को हराकर एशियन गेम्स की महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए एक और गोल्ड जीता। भारत 17 स्वर्ण समेत 77 पदक जीतकर अंक तालिका में 5वें नंबर पर है।
GOLD FOR TEAM INDIA— Badminton Media (@BadmintonMedia1) October 3, 2026
GOLD FOR KUMKUM ANIL MOHOD .
Kumkum Won The Gold Medal In The Women's Recurve Individual Category By Defeating Korean Archer Oh Ye Jin .
Kumkum Bt. Kang 6-4
Kumkum Bt. Zhu 6-2
Kumkum Bt. Oh 6-5
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