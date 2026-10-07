विपक्ष के हंगामे के बीच टला मुख्य चुनाव आयुक्त का छत्तीसगढ़ दौरा: जानिए क्या है पूरा मामला?

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया कि CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का छत्तीसगढ़ दौरा ‘अपरिहार्य कारणों’ से स्थगित कर दिया गया है। दौरे की नई तारीख बाद में आयोग की ओर से बताई जाएगी।

2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। 10 अक्टूबर को भी सीजेपी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का एलान किया है।