LIVE: सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, अमित शाह ने दी बधाई

सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, अमित शाह ने दी बधाई
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को आज लंच पर बुलाया।
अथक परिश्रम, अद्भुत संकल्पशक्ति व राष्ट्र प्रथम को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ। आज ही के दिन, 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा, संघर्ष व समर्पण की यह यात्रा गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तीकरण, युवाओं का उत्थान और हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है। #25YearsOfSeva में मोदी जी ने जनकल्याणकारी नीतियों, उनके क्रियान्वयन, निर्णय की दृढ़ता, पारदर्शिता व परिणाम की गारंटी से शासन की परिभाषा ही बदल दी और 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' का आदर्श स्थापित किया।— Amit Shah (@AmitShah) October 7, 2026
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
25 years of public service. 25 years of unwavering commitment. 25 years of turning Sankalp into Siddhi and putting the nation above all else. ???????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????, ???????? ???????????????? ???????????????????????????????? ????????????????’???? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????, ???????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? #????????????????????????????????????????????????. Every milestone reflects a vision rooted in the aspirations of 140 crore Indians and a resolve to build a stronger, more self-reliant and more prosperous India. As we mark 25 years of his journey in public service, we celebrate not just the years gone by, but a continuing mission to serve every Indian, empower every citizen and take Bharat to new heights. #25YearsOfSeva— BJP (@BJP4India) October 7, 2026