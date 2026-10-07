LIVE: सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, अमित शाह ने दी बधाई

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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 7 October 2026 (10:23 IST)

सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, अमित शाह ने दी बधाई

PM Narendra Modi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (10:23 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ ही देर में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पल पल की जानकारी...


10:20 AM, 7th Oct
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में होगा संबोधन।

10:08 AM, 7th Oct
रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.25 से बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया। ब्याज दर बढ़ने से महंगी हो सकती है EMI।

09:42 AM, 7th Oct
-दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आकाशवाणी में जबरन घुसने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को आज लंच पर बुलाया।

09:06 AM, 7th Oct
गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा, संघर्ष व समर्पण की यह यात्रा गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तीकरण, युवाओं का उत्थान और हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है।

08:50 AM, 7th Oct
पीएम मोदी ने दिल्ली के सरोजिनी नगर में स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा की। 

08:20 AM, 7th Oct
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। तब से 2014 तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मई 2014 से वे देश के प्रधानमंत्री हैं। सत्ता में उनके 25 साल पूरे होने पर आज अलग-अलग राज्यों में भाजपा सेवा ज्योति कलश यात्रा निकालेगी।

08:14 AM, 7th Oct
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे। वह सुबह 9 बजे ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ को संबोधित करेंगे और ‘विकसित भारत 2047’ के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प दिलाएंगे।

07:50 AM, 7th Oct
मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा टल गया है। CEC आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाने वाले थे। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है।
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