UP में आयुष्मान अस्पतालों के ICU का होगा ऑडिट, योगी सरकार ने मरीजों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम

योगी सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की सुविधाओं की विशेष समीक्षा की जाएगी। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) ने इसके लिए संबंधित ऑडिट एजेंसियों को विस्तृत चेकलिस्ट जारी की है।





सभी एजेंसियों को 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस जांच में अस्पतालों के आईसीयू में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन आपूर्ति, मरीजों की निगरानी व्यवस्था और संक्रमण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मानकों का आकलन किया जाएगा।

केंद्र की नई गाइडलाइन बनेगी जांच का आधार

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर लगातार जोर दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर साचीज ने योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की आईसीयू सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए विशेष ऑडिट शुरू कराया है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र और आईसीयू से संबंधित विस्तृत चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई है।





केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने इंटेंसिव केयर सेवाओं के संगठन और संचालन के लिए वर्ष 2026 की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें आईसीयू के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों, मानव संसाधन, क्लीनिकल सेवाओं, नर्सिंग देखभाल और संक्रमण नियंत्रण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य देशभर में गंभीर मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान अस्पतालों की समीक्षा के दौरान इन निर्धारित मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।

तीन स्तरों में बांटे गए आईसीयू, बीमारी की गंभीरता के अनुसार तय होंगी सुविधाएं

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में आईसीयू को मरीजों की गंभीरता और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। लेवल-1 आईसीयू में ऐसे मरीजों को रखा जाता है, जिन्हें किसी एक अंग की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शुरुआती उपचार, स्थिरीकरण और सामान्य स्तर की निगरानी की आवश्यकता होती है। यहां सीमित अंग-सहायता की व्यवस्था अपेक्षित है।





लेवल-2 आईसीयू में ऐसे गंभीर मरीजों को उपचार दिया जाता है, जिन्हें दो या उससे अधिक अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर लगातार निगरानी और सक्रिय चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी एक अंग को उन्नत स्तर की सहायता देने की आवश्यकता वाले मरीजों का भी यहां उपचार किया जा सकता है। वहीं, लेवल-3 आईसीयू सबसे गंभीर मरीजों के लिए निर्धारित है। इसमें मल्टी-ऑर्गन फेल्योर यानी एक से अधिक अंगों के काम करना बंद कर देने की स्थिति वाले मरीजों को उन्नत चिकित्सा सहायता दी जाती है। ऐसे मरीजों के लिए अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और विभिन्न अंगों को एक साथ चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने वाली व्यवस्थाओं की जरूरत होती है।

वेंटिलेटर से लेकर ब्लड बैंक तक की होगी पड़ताल

साचीज की ओर से जारी चेकलिस्ट के तहत ऑडिट एजेंसियां अस्पतालों में आईसीयू की वास्तविक क्षमता और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करेंगी। इसमें प्रत्येक बेड के लिए निर्धारित स्थान, वेंटिलेटर, मल्टीपैरामीटर मॉनिटर, ऑक्सीजन आपूर्ति और सक्शन सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अस्पताल में आवश्यक योग्यता वाले चिकित्सक और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हैं या नहीं। गाइडलाइन में आईसीयू के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता, मरीजों के अनुपात में नर्सिंग स्टाफ की तैनाती और 24 घंटे चिकित्सा सेवाओं को भी महत्वपूर्ण मानक बनाया गया है। इसके अलावा प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, एंबुलेंस सेवा और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जाएगा। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अस्पताल में जिस स्तर की आईसीयू सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, वहां उसी के अनुरूप संसाधन और प्रशिक्षित मानव संसाधन मौजूद हों।

अनावश्यक आईसीयू भर्ती और फर्जी क्लेम पर भी लगेगी लगाम

ऑडिट का उद्देश्य आयुष्मान योजना के अंतर्गत आईसीयू में होने वाली भर्ती और उपचार की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। कई बार मरीज की वास्तविक चिकित्सकीय स्थिति के अनुरूप आईसीयू में भर्ती की आवश्यकता का आकलन करना जरूरी होता है। ऐसे में अस्पतालों की सुविधाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा से अनावश्यक आईसीयू भर्ती तथा अनुचित क्लेम बुकिंग जैसी संभावित अनियमितताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। यदि किसी अस्पताल में आईसीयू संचालन के लिए निर्धारित उपकरण, योग्य चिकित्सक या प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है, तो ऑडिट के माध्यम से ऐसी कमियों को चिह्नित किया जा सकेगा। इससे अस्पतालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। साथ ही योजना के संसाधनों का इस्तेमाल वास्तविक जरूरतमंद मरीजों के उपचार में सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।