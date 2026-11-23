Jensen Huang दोबारा बनेंगे Nvidia के CEO, विवादों के बीच फिर संभालेंगे कंपनी की कमान, अमेरिकी सरकार ने दी हरी झंडी

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग एक बार फिर कंपनी की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक चीनी महिला से रिश्ते और चीन को एडवांस चिप सप्लाई करने से जुड़े आरोपों के बीच 12 नवंबर को पद छोड़ दिया था। अब कंपनी के बोर्ड ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद उन्हें दोबारा CEO बनाने का फैसला लिया है। Jensen Huang की तीन पदों पर बहाली हुई है। उनकी वापसी के बाद Nvidia के शेयरों में उछाल आ गया है।

हुआंग की बहाली से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं

बोर्ड ने कहा कि हुआंग की दोबारा नियुक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई जोखिम नहीं, फैसले से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से ली गई राय एक बोर्ड ने हुआंग की दोबारा नियुक्ति (Reinstatement) को लेकर भरोसा जताया है कि इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। बोर्ड ने कहा कि इस फैसले पर पहुंचने से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से भी जानकारी और सुझाव लिए गए थे। बोर्ड के मुताबिक, अमेरिकी सरकार से मिले इनपुट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हुआंग की बहाली से राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह का जोखिम नहीं है।

बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया में बोर्ड को अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से इनपुट मिला। उस जानकारी के आधार पर बोर्ड आश्वस्त है कि श्री हुआंग की बहाली से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इस बयान के साथ बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हुआंग को दोबारा बहाल करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है।