PM मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह को दिए रामायण पेंटिंग और गंगाजल, अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े खास उपहार भेंट किए। इनमें संपूर्ण रामायण को दर्शाती कलमकारी पेंटिंग, बनारसी ब्रोकेड का स्टोल और वाराणसी का गंगाजल शामिल है। इस दौरान दोनों नेताओं ने अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच नई ट्रेन सेवा का भी वर्चुअली उद्घाटन किया।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पीएम मोदी ने बालेन शाह को भेंट की संपूर्ण रामायण की कलमकारी पेंटिंग

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए प्रमुख उपहारों में भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाती संपूर्ण रामायण की कलमकारी पेंटिंग शामिल रही। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, रावण पर विजय और अयोध्या वापसी तक की यात्रा को दर्शाया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कलाकृति आंध्र प्रदेश की पारंपरिक श्रीकालहस्ती शैली में तैयार की गई है। इसे सूती कपड़े पर हाथ से बनाया गया है। पेंटिंग में बांस की कलम और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यह भारतीय पारंपरिक चित्रकला, धार्मिक कला और शिल्प कौशल का उदाहरण है।

इस पेंटिंग का भारत-नेपाल संबंधों में भी विशेष महत्व है। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि और जनकपुर को माता सीता की जन्मभूमि के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है। ऐसे में यह कलाकृति दोनों स्थानों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है।

बनारसी स्टोल और गुजराती सदेली बॉक्स भी किया भेंट

पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को वाराणसी का बनारसी ब्रोकेड स्टोल भी भेंट किया। इसे गुजरात के पारंपरिक सदेली बॉक्स में रखकर दिया गया। रेशम से बने इस स्टोल पर कुशल बुनकरों ने बारीक डिजाइन और चमकदार जरी का काम किया है। वहीं, सदेली बॉक्स में ज्यामितीय आकृतियों और लकड़ी पर बारीक नक्काशी के जरिए गुजरात की पारंपरिक शिल्पकला को प्रदर्शित किया गया है। इस उपहार में बनारस की पारंपरिक बुनाई और गुजरात की सदेली कला का अनूठा संगम देखने को मिला।

वाराणसी के गंगाजल से शिवभक्ति और सांस्कृतिक संबंधों का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को पीतल के कलश में वाराणसी का गंगाजल भी भेंट किया। यह जल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा से लिया गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस उपहार का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ और काठमांडू के भगवान पशुपतिनाथ, दोनों ही भगवान शिव के पूजनीय स्वरूप हैं।

गंगाजल का यह उपहार भारत और नेपाल के गहरे धार्मिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। इसके जरिए दोनों देशों के बीच शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक एकता की कामना भी व्यक्त की गई।

अयोध्या-जनकपुर के बीच शुरू हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सोमवार को अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह नई ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ेगी।

ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी। इसके मार्ग में मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी और जयनगर शामिल हैं। अयोध्या धाम भी इस ट्रेन का एक प्रमुख स्टॉप होगा।

यह साप्ताहिक ट्रेन सेवा दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। यात्रियों को अब बीच में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। नियमित यात्री सेवा 28 नवंबर से शुरू होने वाली है। अयोध्या भगवान राम से जुड़ी नगरी है, जबकि जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मभूमि के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है। दोनों स्थानों को रेल मार्ग से जोड़ने की पहल भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन और सीमा पार संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी की ओर से दिए गए सांस्कृतिक उपहारों और नई ट्रेन सेवा ने बालेन शाह की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की साझा आध्यात्मिक विरासत को केंद्र में रखा।