शेयर बाजार में Nvidia की वापसी का धमाका, जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO, शेयर 35% उछले

चिप बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Nvidia के बोर्ड ने सोमवार को जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त करने का ऐलान किया। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हुआंग ने दो सप्ताह पहले विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद पद छोड़ दिया था। इनमें एक महिला के साथ संबंध भी शामिल थे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं।

ट्रंप ने हुआंग की वापसी का किया स्वागत

Nvidia के शेयरों में 35% की जोरदार तेजी

हुआंग ने कहा- Nvidia में वापसी करना सम्मान की बात

कंपनी की ओर से जारी बयान में जेन्सेन हुआंग ने कहा कि उन्हें Nvidia में वापस लौटकर सम्मानित महसूस हो रहा है। हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के बोर्ड का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब AI सेक्टर में निवेश और Nvidia के शेयरों पर बाजार की नजर बनी हुई है।