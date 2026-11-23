शेयर बाजार में Nvidia की वापसी का धमाका, जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO, शेयर 35% उछले
चिप बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Nvidia के बोर्ड ने सोमवार को जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त करने का ऐलान किया। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हुआंग ने दो सप्ताह पहले विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद पद छोड़ दिया था। इनमें एक महिला के साथ संबंध भी शामिल थे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं।
कंपनी ने बयान में कहा कि हुआंग को दोबारा नियुक्त करने का फैसला बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया है। यह निर्णय अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले सुझावों के बाद किया गया।
ट्रंप ने हुआंग की वापसी का किया स्वागत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी का स्वागत किया। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की कि इस फैसले को संभव बनाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि हुआंग ने कुछ गलत नहीं किया और किसी व्यक्ति की वापसी में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि संघीय सरकार के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जेन्सेन हुआंग की Nvidia में वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा होगा।
Nvidia के शेयरों में 35% की जोरदार तेजी
हुआंग की वापसी की खबर के बाद Nvidia के शेयरों में 35 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई। इससे अमेरिकी शेयर बाजार को भी सहारा मिला। शुक्रवार को टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी। इस गिरावट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में बुलबुले की आशंकाओं को हवा दी थी। ऐसे में Nvidia के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को राहत दी। Nvidia के एडवांस कंप्यूटर चिप्स कई प्रमुख AI कंपनियों के मॉडल को संचालित करते हैं। कंपनी ने अमेरिका में नए डेटा सेंटर बनाने के लिए किए जा रहे बड़े निवेश को वित्तीय सहायता देने में भी अहम भूमिका निभाई है।
हुआंग ने कहा- Nvidia में वापसी करना सम्मान की बात
कंपनी की ओर से जारी बयान में जेन्सेन हुआंग ने कहा कि उन्हें Nvidia में वापस लौटकर सम्मानित महसूस हो रहा है। हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के बोर्ड का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब AI सेक्टर में निवेश और Nvidia के शेयरों पर बाजार की नजर बनी हुई है।