चीन से आने वाली किसी भी खूबसूरत महिला को लोग जासूस कह देते हैं, हुआंग के समर्थन में क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा, हमने उन्हें महत्वपूर्ण और आधुनिक चिप्स बेचने से रोक दिया है। लेकिन सच कहूं तो, बाकी चिप्स बेचना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है। हालांकि, हमने उन्हें 'ब्लैकवेल' और अन्य एडवांस चिप्स बेचने से सख्ती से मना किया है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे जेनसेन हुआंग को एनवीडिया के सीईओ के रूप में वापस आते देखना चाहते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

गौरतलब है कि जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर को एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। वह करीब 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व कर चुके थे। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की सीएफओ कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है। एलन मस्क समेत कई आईटी दिग्गज हुआंग की एनवीडिया में वापसी चाहते हैं। वे इसके लिए कंपनी के बोर्ड पर दबाव बना रहे हैं।