Jensen Huang के Nvidia में वापसी के संकेत, बोले- बोर्ड ने कहा तो फिर संभालूंगा जिम्मेदारी

दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने एक बार फिर कंपनी की कमान संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि कंपनी का निदेशक मंडल (Board of Directors) शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में उनकी वापसी को सही मानता है, तो वह दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

अमेरिकी मीडिया को दिए बयान में हुआंग ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों, कारोबारी सहयोगियों और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा पद संभालने के लिए लगातार फोन और संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की अपील का जवाब देना उनके लिए सम्मान की बात होगी। हुआंग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब Nvidia के चीन के साथ कारोबारी संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर जांच का दबाव बढ़ रहा है।

चीनी कारोबारी महिला से संबंधों को लेकर विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते सप्ताह जेनसन हुआंग ने विवाहेतर संबंधों से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद CEO पद छोड़ दिया था। उनका संबंध एक चीनी कारोबारी महिला से बताया गया है, जिस पर बीजिंग के लिए खुफिया गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह जताया गया है।

इस मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब सिंगापुर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी Megaspeed International के जरिए Nvidia की उन्नत चिप्स चीन पहुंचाए जाने की आशंका सामने आई। इस कंपनी का नेतृत्व पहले संबंधित महिला कर चुकी हैं। आरोप है कि अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए एडवांस Nvidia चिप्स चीन भेजी गईं। हालांकि, इन आरोपों और संदेहों की जांच जारी है।

अमेरिकी संसद की समितियों के सामने पेश होंगे हुआंग

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) की तीन समितियों के प्रमुखों ने बताया कि जेनसन हुआंग ने 1 दिसंबर को लिखित रिकॉर्ड के लिए होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने पर सहमति दी है। Nvidia के जनरल काउंसल टिम टेटर 2 दिसंबर को समितियों के सामने पेश होंगे।

तीनों समितियों के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघन में जेनसन हुआंग और टिम टेटर की भूमिका के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि Nvidia की उन्नत चिप्स तक चीन के ऐसे लोगों की पहुंच कैसे बनी, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही इस पूरे मामले में कथित चीनी खुफिया एजेंट की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

Nvidia ने बनाई नेशनल सिक्योरिटी निगरानी समिति

विवाद और जांच के बीच Nvidia ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक नई बोर्ड समिति बनाने की घोषणा की। इस समिति का नाम 'नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ओवरसाइट कमेटी' रखा गया है। यह कंपनी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और अमेरिकी निर्यात नियंत्रण नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगी। समिति में Nvidia के निदेशक मंडल के तीन सदस्य शामिल होंगे। इसकी बैठक कम से कम हर तीन महीने में एक बार होगी। इसके अलावा, कंपनी की मौजूदा अनुपालन टीम को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।

Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि कंपनी सरकार और उद्योग जगत के सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के साथ तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना जरूरी है।

ट्रंप ने Nvidia के फैसले का किया स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Nvidia की नई समिति बनाने के फैसले का स्वागत किया है। मंगलवार शाम मनीला में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने इसे अच्छा विचार बताया और Nvidia को एक बड़ी कंपनी कहा।

AI की दुनिया में Nvidia की चिप्स की अहम भूमिका

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब Nvidia की एडवांस चिप्स दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते कारोबार का प्रमुख आधार बनी हुई हैं। कंपनी की चिप्स का इस्तेमाल क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और AI से जुड़े बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम में किया जाता है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते चीन को इन अत्याधुनिक चिप्स की बिक्री पर निर्यात प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी सांसदों की पूछताछ और Nvidia की नई निगरानी समिति का गठन इस आशंका के बीच हुआ है कि सिंगापुर के रास्ते कंपनी की एडवांस चिप्स चीन पहुंचाई गई होंगी।