Top News 18 November: राहुल गांधी का दावा- आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत, अमेरिका का केशम द्वीप पर हमला

Top News 18 November : अमेरिका में राहुल गांधी बोले, भारत आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है, केशम द्वीप पर अमेरिका ने बरसाए बम, जेनसन हुआंग के Nvidia में वापसी के संकेत, कुलगाम में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, फिलीपींस दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। 18 नवंबर की बड़ी खबरें :

आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत : राहुल

केशम द्वीप पर अमेरिका ने बरसाए बम

हरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के केशम द्वीप पर IRGC के मिसाइल लॉन्च ठिकाने पर सटीक हमले किए। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ा।

जेनसन हुआंग के Nvidia में वापसी के संकेत

कुलगाम में मुठभेड़

फिलीपींस दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस का दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान मनीला में हुई क्वाड देशों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रही। भारत समेत चार देशों ने इस बैठक के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझा रणनीति और प्राथमिकताओं को सामने रखा।