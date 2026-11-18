Top News 18 November: राहुल गांधी का दावा- आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत, अमेरिका का केशम द्वीप पर हमला
Top News 18 November : अमेरिका में राहुल गांधी बोले, भारत आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है, केशम द्वीप पर अमेरिका ने बरसाए बम, जेनसन हुआंग के Nvidia में वापसी के संकेत, कुलगाम में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, फिलीपींस दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। 18 नवंबर की बड़ी खबरें :
आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत : राहुल
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को इसकी प्रमुख वजह बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की निराशा की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें अपने लिए भविष्य की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। ALSO READ: अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा दावा, गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत
केशम द्वीप पर अमेरिका ने बरसाए बम
हरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के केशम द्वीप पर IRGC के मिसाइल लॉन्च ठिकाने पर सटीक हमले किए। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ा।
जेनसन हुआंग के Nvidia में वापसी के संकेत
दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने एक बार फिर कंपनी की कमान संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि कंपनी का निदेशक मंडल शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में उनकी वापसी को सही मानता है, तो वह दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि बोर्ड के चेयरमैन ने कहा- ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। ALSO READ: Jensen Huang के Nvidia में वापसी के संकेत, बोले- बोर्ड ने कहा तो फिर संभालूंगा जिम्मेदारी
कुलगाम में मुठभेड़
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात कमांडर मारा गया। उसने वीडियो कॉल पर सुरक्षा बलों की सरेंडर की अपील ठुकरा दी थी। ALSO READ: मस्जिद में छुपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, वीडियो कॉल पर सरेंडर की अपील ठुकराई; मुठभेड़ में ढेर
फिलीपींस दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस का दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान मनीला में हुई क्वाड देशों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रही। भारत समेत चार देशों ने इस बैठक के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी साझा रणनीति और प्राथमिकताओं को सामने रखा।