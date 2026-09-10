  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india nuclear weapons arsenal 190 warheads fas report 2026
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 10 September 2026 (18:38 IST)

FAS की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान, भारत के पास करीब 190 Nuclear Warheads होने का अनुमान, नए मिसाइल सिस्टम से बढ़ सकता है जखीरा

necluear bomb
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:42 IST)
google-news
पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की गैर-लाभकारी संस्था Federation of American Scientists (FAS) के अनुमान के मुताबिक, भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार (Nuclear Warheads) हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बेड़े के जरिए भारत समुद्र में अपना 'न्यूक्लियर कवच' बना रहा है। इनमें नए मिसाइल सिस्टम के लिए उत्पादन में रखे गए करीब 30 अतिरिक्त वॉरहेड भी शामिल हैं।
रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या का यह अनुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, इसलिए इसे भारत सरकार की आधिकारिक परमाणु हथियार संख्या नहीं माना जाना चाहिए।FAS ने यह अनुमान सार्वजनिक स्रोतों, सरकारी स्तर से उपलब्ध आंकड़ों और कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लगाया है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाले सिस्टम को आधुनिक बना रहा है।
 

160 से ज्यादा वॉरहेड ऑपरेशनल लॉन्चर्स के लिए

 
FAS के Nuclear Information Project के निदेशक हंस क्रिस्टेंसन के लेख 'India's Nuclear Weapons – 2026' के मुताबिक, भारत के पास मौजूदा ऑपरेशनल लॉन्चर्स के लिए 160 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड हैं। इसके अलावा नए मिसाइल सिस्टम के लिए और वॉरहेड तैयार किए जा रहे हैं।
 
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने हाल के वर्षों में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया जारी रखी है। FAS का अनुमान है कि भारत ने अब तक करीब 190 परमाणु वॉरहेड तैयार किए हो सकते हैं।

140 से 225 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम

 
रिपोर्ट में International Panel on Fissile Materials के आंकड़ों का भी हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, 2026 की शुरुआत तक भारत के पास लगभग 730 किलोग्राम हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम होने का अनुमान था। इसमें करीब 170 किलोग्राम तक का अंतर संभव है।
 
FAS ने अनुमान लगाया है कि एक परमाणु वॉरहेड के लिए करीब 4 किलोग्राम प्लूटोनियम की जरूरत मानें तो यह मात्रा सैद्धांतिक रूप से 140 से 225 परमाणु वॉरहेड बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है।
 
हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एक सैद्धांतिक अनुमान है। परमाणु हथियारों के डिजाइन और भारत द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक को लेकर सार्वजनिक जानकारी सीमित है। इसलिए उपलब्ध प्लूटोनियम की पूरी मात्रा को तैयार परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया गया हो, यह जरूरी नहीं है।
 

नए परमाणु हथियार सिस्टम पर काम जारी

 
FAS के मुताबिक, भारत ने हाल के वर्षों में कई नए हथियार सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है। वहीं, कई अन्य सिस्टम अभी विकास के चरण में हैं। इनमें ऐसे सिस्टम शामिल हैं जो मौजूदा परमाणु-सक्षम लड़ाकू विमानों, जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और समुद्र आधारित परमाणु प्रणालियों को मजबूत या भविष्य में उनकी जगह ले सकते हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि नए हथियार सिस्टम के विकास के साथ भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भविष्य में और बढ़ सकता है।
 

भारत की 'नो फर्स्ट यूज' नीति जारी

 
भारत ने 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद No First Use (NFU) नीति अपनाई थी। इसका मतलब है कि भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले हमला करने के लिए नहीं करने की नीति रखता है। सरकार ने हाल में संसद में भी कहा था कि भारत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence) बनाए रखने और परमाणु हथियारों के 'नो फर्स्ट यूज' रुख के लिए प्रतिबद्ध है।
 

सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, लॉन्च सिस्टम भी अहम

FAS की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की वास्तविक संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके पास कितने और किस तरह के परमाणु-सक्षम लॉन्च सिस्टम मौजूद हैं। रिपोर्ट का आकलन है कि भारत ऐसे परमाणु वॉरहेड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने की संभावना कम है, जिन्हें मौजूदा लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल ही न कर सकें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझा

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझाआम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और चर्चित शिक्षक अवध ओझा का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वह भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कभी सत्ता में न बैठाया जाए। इसके पीछे उन्होंने अपने गुस्सैल स्वभाव और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने की वजह बताई।

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरी

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेलवे के सात हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को फोर-लेन करने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली जैसे देश के प्रमुख रेल मार्ग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सात कॉरिडोर रेलवे के कुल ट्रैफिक का करीब 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाख

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाखबुलंदशहर के एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से ₹1,43,335 का Apple iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद बॉक्स खोलने पर उसके होश उड़ गए। बॉक्स में असली iPhone 14 Pro की जगह एक हरे रंग का चीनी फोन मिला, जिस पर नकली Apple लोगो लगा था। फोन में सिर्फ दो रियर कैमरे थे, जबकि असली iPhone 14 Pro में तीन कैमरे दिए जाते हैं।

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावा

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावाखुद को बेकसूर बताते हुए भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि ब्रिटेन में उनकी मौजूदगी भारत लौटने से बचने का नतीजा नहीं, बल्कि वहां की कानूनी पाबंदियों की वजह से है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए माल्या ने अपनी सफाई में कई बड़े दावे किए हैं।

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकारCJI Suryakant: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद छात्रों पर कार्रवाई करने को लेकर शीर्ष अदालत बेहद सख्त नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा यूनिवर्सिटी के छात्र को 'शांति बंधपत्र' का नोटिस भेजने पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताई है।

राम मंदिर में नियम हुए सख्त, अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, वेबसाइट पर दिखेगा रोजाना का हिसाब

राम मंदिर में नियम हुए सख्त, अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, वेबसाइट पर दिखेगा रोजाना का हिसाबAyodhya Ram Mandir: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनने के साथ ही राम मंदिर की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं में बड़े और कड़े बदलाव किए जा रहे हैं।

अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध, हैकर ने कंप्यूटर ID हैक कर बनाए फर्जी VVIP दर्शन पास, जांच शुरू

अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध, हैकर ने कंप्यूटर ID हैक कर बनाए फर्जी VVIP दर्शन पास, जांच शुरूAyodhya Ram Mandir VVIP Pass Scam: राम जन्मभूमि मंदिर में काउंटर ऑपरेटरों की कंप्यूटर लॉग-इन ID हैक कर बड़े पैमाने पर फर्जी विशिष्ट (VVIP) दर्शन पास बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान फर्जी पास पकड़े जाने के बाद इस साइबर सेंधमारी का खुलासा हुआ।

FAS की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान, भारत के पास करीब 190 Nuclear Warheads होने का अनुमान, नए मिसाइल सिस्टम से बढ़ सकता है जखीरा

FAS की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान, भारत के पास करीब 190 Nuclear Warheads होने का अनुमान, नए मिसाइल सिस्टम से बढ़ सकता है जखीरापाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की गैर-लाभकारी संस्था Federation of American Scientists (FAS) के अनुमान के मुताबिक, भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार (Nuclear Warheads) हो सकते हैं।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दम

सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दममध्य भारत के इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की संस्था कंबाइंड इनिशिएटिव फॉर इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीएमा) द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित की जा रही सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL 3.0) का तीसरा सीजन 15 और 16 सितंबर को इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित होगा। दो दिन चलने वाली इस क्रिकेट लीग में इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स की 12 टीमें हिस्सा लेंगी।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।