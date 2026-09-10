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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (14:34 IST)

नॉनवेज पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सुलगा बंगाल: दुर्गा पूजा में मछली-मटन परंपरा है या 'पाखंड'? बैकफुट पर आई BJP

पश्चिम बंगाल में 5 शिकायतें, बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य बोले- खान-पान हमारी पसंद

Dhirendra Shastri Non-Veg Controversy
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (14:34 IST)
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Dhirendra Shastri Non-Veg Controversy: बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (धीरेंद्र शास्त्री) के एक बयान ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हावड़ा में एक धार्मिक सभा के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों के पास मांसाहार (Non-Vegetarian Food) करने वालों को "पाखंडी" बताने और उनके बहिष्कार की अपील के बाद पूरे राज्य में तीखा विरोध देखने को मिल रहा है।

इस विवाद ने बंगाल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, खान-पान की विविधता और उत्तर भारत बनाम बंगाल की धार्मिक मान्यताओं के फर्क को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।

विवाद की शुरुआत से राजनीतिक उथल-पुथल तक

धीरेंद्र शास्त्री ने हावड़ा की सभा में क्या कहा था?
हावड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था: "मुझे पश्चिम बंगाल की एक बात पसंद नहीं है। दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे मांसाहारी भोजन खाया जाता है, गंदा भोजन पकाया जाता है। इस नवरात्रि, कोलकाता के हिंदुओं को जागना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। वे धार्मिक नहीं कहे जा सकते, वे पाखंडी हैं।"

बंगाली समाज और पूजा आयोजकों का तीखा प्रहार
इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक आक्रोश की लहर दौड़ गई। कोलकाता पुलिस में कथावाचक के खिलाफ कम से कम 5 कानूनी शिकायतें (Complaints) दर्ज कराई गई हैं, जिनमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और बंगाली समाज को बांटने का आरोप लगाया गया है।
  • शाश्वत बासु (उपाध्यक्ष, फोरम फॉर दुर्गोत्सव): "कोई बाहरी व्यक्ति जो चाहे कह सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम हमेशा की तरह इस बार भी पूरी भव्यता के साथ पूजा का आयोजन करेंगे।"
  • दक्षिण कोलकाता के पूजा आयोजक : "सभामंच पर बैठी जनता द्वारा मोबाइल फ्लैशलाइट जलाना यह दर्शाता है कि वे बंगाल की जड़ों और समृद्ध संस्कृति से कितने अनभिज्ञ हैं।"
Dhirendra Shastri Non-Veg Controversy


भारी जन-आक्रोश के बाद बैकफुट पर भाजपा

पश्चिम बंगाल में राजनीति में पांव जमा रही भाजपा के लिए यह बयान एक बड़ा झटका साबित हुआ। कुछ ही दिन पहले राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने शास्त्री के सम्मान में रात्रिभोज दिया था और राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य उनके सामने नतमस्तक दिखे थे। लेकिन जनता का मिज़ाज भांपते ही भाजपा ने इस बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया।

Dhirendra Shastri Non-Veg Controversy

(A) बेटी का मायके आना ('उमा' की अवधारणा)
उत्तर भारत में नवरात्रि संयम, तपस्या और सात्विक रहने की मांग करती है, जहां देवी को एक सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इसके विपरीत, बंगाल में देवी दुर्गा 'उमा' यानी परिवार की प्रिय बेटी हैं, जो अपने बच्चों (कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती) के साथ साल में एक बार अपने मायके आती हैं। किसी बेटी के घर आने पर उसके पसंदीदा व्यंजनों (जिसमें मछली और मटन शामिल हैं) से उसका स्वागत करना बंगाली परंपरा का अभिन्न अंग माना जाता है।

(B) नवमी का दिन और मीट बाज़ार
कोलकाता और बंगाल के मीट व मछली विक्रेताओं के अनुसार, पूरे वर्ष में दुर्गा पूजा की नवमी का दिन उनकी सबसे अधिक बिक्री का दिन होता है। यह वह समय होता है जब उत्तर भारत में नवरात्रि के समापन पर पूरी तरह सात्विक माहौल होता है, जबकि बंगाल में महाभोग और दावतों का दौर चलता है।

खाद्य फरमान और कांग्रेस की बंगाल से विदाई

इतिहासकार याद दिलाते हैं कि बंगाल का समाज अपने खान-पान पर किसी भी बाहरी या राजनीतिक आदेश को कभी स्वीकार नहीं करता।
  • 1960 का खाद्य संकट : 1960 के दशक में तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन ने खाद्य संकट के दौरान बंगाली जनता से कम चावल और मछली खाने का आग्रह किया था।
  • राजनीतिक परिणाम : जनता ने इसे अपनी जीवनशैली में हस्तक्षेप माना, जिससे उपजे असंतोष के कारण 1967 के चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और राज्य में वामपंथी (Left Front) राजनीति के उभार का रास्ता साफ हुआ।
राजनीतिक विश्लेषक मैदुल इस्लाम के अनुसार, "बंगाल पर उत्तर भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व थोपने के प्रयासों को हमेशा इसी तरह के कड़े सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।"
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