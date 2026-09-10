मानसून की वापसी पर ब्रेक! बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ नया सिस्टम, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी वर्षा; बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी वर्षा दर्ज की गई। बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है लेकिन निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी अभी भी घट-बढ़ रहा है। इस कारण तटवर्ती इलाके की बस्तियों में पानी घुस गया है।

Highest Rainfall Recorded in the Last 24 Hours on 10th September 2026 pic.twitter.com/gO8jjTnaX1 — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026

उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से, आज 10 सितंबर 2026 को सुबह 05:30 बजे उत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में एक कम दबाव क्षेत्र बन गया है।





अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर; तथा बांग्लादेश-पश्चिम बंगाल-ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के साथ और दूर 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से लेकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है।

Update based on 0530 hrs IST of today, the 10th September 2026: #LowPressure Area over #NorthBayof Bengal & neighbourhood



Under the influence of the upper air cyclonic circulation over North Bay of Bengal & adjoining Bangladesh, a #LowPressure Area has formed over #North… pic.twitter.com/oJ3wbHrmyq — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026

कहां कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आस-पास कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण, 10 और 11 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, और आज, 10 सितंबर को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है।





इसके अलावा, 10 और 11 सितंबर को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में; 12 से 14 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; और 10 से 12 सितंबर, 2026 के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।