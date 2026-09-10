7 साल बाद भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग; ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात

ALSO READ: फैलते BRICS की एकजुटता की परीक्षा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय जिनपिंग के भारत दौरे की पुष्‍टि की। यह 7 साल में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी।

BRICS मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, विकास, सुरक्षा और बदलती विश्व व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों पर भी नजर रहेगी।

समिट में कौन कौन होगा शामिल?

रुस के राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को भारत आएंगे जबकि शी जिनपिंग के 12 सितंबर को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। सम्मेलन में पीएम मोदी, राष्‍ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कई प्रमुख नेताओं के पहुंचने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 11 सितंबर को द्विपक्षीय बातचीत प्रस्तावित है। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच शनिवार को मुलाकात हो सकती है।