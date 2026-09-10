CJP नेताओं की बढ़ी मुश्किल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, BJP नेता गौरव भाटिया ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना गौरव भाटिया ने ठुकराया मध्यस्थता का प्रस्ताव, हाईकोर्ट ने दी सीजेपी नेताओं को नसीहत

Gaurav Bhatia Defamation Case: भाजपा (BJP) के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर 2 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका तथा अभिजीत दीपके को समन जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भाटिया के खिलाफ किए गए फर्जी और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

पोस्ट डिलीट करने और री-अपलोड रोकने के निर्देश

अदालत ने केवल CJP नेताओं को ही पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X (ट्विटर) और Meta (फेसबुक/इंस्टाग्राम) को भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ये आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट भविष्य में दोबारा प्लेटफॉर्म पर न दिखने पाएं।

गौरव भाटिया ने ठुकराया मध्यस्थता का प्रस्ताव

हाईकोर्ट की नसीहत, मर्यादा न लांघें

सुनवाई के दौरान अदालत ने सीजेपी नेताओं को परिपक्वता से काम लेने और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कुछ शेयर करने की सलाह दी। बेंच ने कहा कि आप युवा हैं, विरोध व्यक्त करने के कई अन्य और शालीन तरीके हो सकते हैं। क्या आपको वास्तव में इस हद तक जाने की जरूरत है? भाटिया की ओर से हर्जाने की मांग पर जोर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सीजेपी और उसके तीनों नेताओं के खिलाफ आधिकारिक समन जारी कर दिया है।