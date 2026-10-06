कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमला

ALSO READ: CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन: राहुल गांधी ने बैरिकेड पर चढ़कर लहराया तिरंगा, अखिलेश-प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में Rahul Gandhi Election Commission protest: संसद भवन से निर्वाचन सदन तक इंडिया गठबंधन (INDIA bloc march) के पैदल मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सब पर कानूनी कार्रवाई होगी।

300 सांसद मिलना चाहते हैं, CEC डरे

इन्होंने जो किया है, वह देशद्रोह है

सड़क पर विपक्ष के सांसदों के साथ बैठे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं सोच-समझकर कह रहा हूं, इनमें से एक भी बचकर नहीं जाएगा। चाहे वे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ज्ञानेश कुमार हों या मोहन भागवत हों… कोई बचकर नहीं जाएगा। इन्होंने देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है और जो इन्होंने किया है, वह सीधे तौर पर देशद्रोह है।

सड़क पर राजनीतिक पारा चरम पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दर्जनों विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक और रायसीना रोड की तरफ कदम बढ़ाए। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने रायसीना रोड पर बैरिकेडिंग कर धारा 144 लागू कर दी थी। सांसदों को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।