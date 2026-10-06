  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. nobel prize physics 2026 francis halzen icecube neutrino observatory neutrinos
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :स्टॉकहोम , Tuesday, 6 October 2026 (17:57 IST)

2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राज

Francis-Halzen
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (17:57 IST)
google-news
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें यह पुरस्कार IceCube Neutrino Observatory में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है। फ्रांसिस हाल्जेन ने खगोल विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विचार दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद विशाल ग्लेशियल बर्फ का इस्तेमाल बेहद रहस्यमय कणों यानी न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए करना था।
इसी विचार के परिणामस्वरूप IceCube Neutrino Observatory विकसित हुई। यह वेधशाला अंतरिक्ष के दूर-दराज हिस्सों से आने वाले न्यूट्रिनो को ट्रैक करने में सक्षम है।
 

न्यूट्रिनो क्यों हैं खास?

 
न्यूट्रिनो बेहद सूक्ष्म और रहस्यमय कण होते हैं, जो पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं। यही वजह है कि इन्हें पकड़ना और इनके स्रोत का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
 
IceCube Observatory ने वैज्ञानिकों को इन उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने का नया तरीका दिया है। इससे ब्रह्मांड में होने वाली बेहद ऊर्जावान खगोलीय घटनाओं और उनके स्रोतों को समझने में मदद मिल सकती है।
 

दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में बना अनोखा वेधशाला

 
IceCube Neutrino Observatory दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में स्थापित एक विशाल वैज्ञानिक प्रयोग है। इसकी मदद से वैज्ञानिक उन न्यूट्रिनो का पता लगा सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बहुत दूर स्थित खगोलीय स्रोतों से पृथ्वी तक पहुंचते हैं। फ्रांसिस हाल्जेन के इस काम ने न्यूट्रिनो के जरिए ब्रह्मांड को देखने की एक नई राह खोली है। इसी वजह से उनके योगदान को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है।
 

दक्षिणी ध्रुव पर ब्रह्मांड से आने वाले रहस्यमयी कणों को पकड़ा गया

फ्रांसिस हाल्जेन ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो नामक कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। उनकी वैज्ञानिक सोच और नेतृत्व IceCube Neutrino Observatory के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। यह एक घन किलोमीटर क्षेत्र में फैली बर्फ में बना एक विशाल वैज्ञानिक वेधशाला है, जिसमें प्रकाश सेंसर लगाए गए हैं। IceCube की मदद से वैज्ञानिक दूर स्थित ब्रह्मांड में होने वाली बेहद ऊर्जावान प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ सकते हैं।
 

न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते

 
न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देते। ये पृथ्वी और हमारे शरीर के आर-पार गुजर जाते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। बेहद दुर्लभ स्थिति में कोई एक न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है। इसी टक्कर की मदद से उचित उपकरणों से वैज्ञानिक इन कणों का पता लगा सकते हैं।
 
वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर मौजूद हैं। ये ऐसे कणों को बाहर निकालते हैं, जिनमें पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में हासिल की जा सकने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना तक अधिक ऊर्जा हो सकती है। लेकिन इन स्रोतों के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं। ये क्या हैं? कहां मौजूद हैं? और इनके भीतर मुख्य प्रक्रियाएं कौन-सी हैं?
 

न्यूट्रिनो से मिल सकती है ब्रह्मांड की नई जानकारी

 
बेहद उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो उसी वातावरण में बनते हैं, जहां दूसरे प्रकार के कण पैदा होते हैं। हालांकि दूसरे कणों के विपरीत न्यूट्रिनो बिना अपनी दिशा बदले और बिना ऊर्जा गंवाए पृथ्वी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि न्यूट्रिनो हमें ऐसी जानकारी दे सकते हैं, जो किसी दूसरे तरीके से हासिल करना संभव नहीं है।
 
फ्रांसिस हाल्जेन ने पहली बार 1988 में दक्षिणी ध्रुव पर न्यूट्रिनो को पकड़ने का अपना विचार प्रस्तुत किया था। जब कोई न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है, तो उससे प्रकाश की एक चमक पैदा होती है। साफ ग्लेशियल बर्फ में लगे सेंसर इस प्रकाश को ट्रैक कर सकते हैं।
 
दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के कई फायदे हैं। यहां कई तरह के व्यवधान नहीं होते और यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से स्थिर है। यहां भूकंप भी नहीं आते। हाल्जेन और उनके विचार को जल्द ही दूसरे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला और कुछ ही वर्षों बाद बर्फ में लगाए गए सेंसरों के साथ शुरुआती परीक्षण शुरू कर दिए गए।
 

एक घन किलोमीटर बर्फ में बना IceCube

 
ब्रह्मांड से आने वाले अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो बेहद दुर्लभ होते हैं। इसलिए पर्याप्त संख्या में टक्करों को दर्ज करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ की जरूरत होती है।
 
IceCube का विस्तार पूरे एक घन किलोमीटर क्षेत्र में है और इसका निर्माण 2011 में पूरा हुआ। वैज्ञानिकों ने जल्द ही पहले उच्च-ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो खोज लिए। इसके कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिक ऐसे न्यूट्रिनो की खोज प्रकाशित करने में सफल रहे, जिनका स्रोत हमारे सौरमंडल से बहुत दूर होना चाहिए।
 
इसके साथ ही ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो के स्रोतों की खोज को व्यापक स्तर पर शुरू करने का रास्ता खुल गया।
 

नई तरह की खगोल विज्ञान की राह खुली

 
भौतिकी के नोबेल समिति के अध्यक्ष मार्क पियर्स ने कहा कि फ्रांसिस हाल्जेन ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया, जिसने एक शानदार वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराया। उनके दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक दृष्टि ने एक नई तरह की खगोल विज्ञान का रास्ता खोल दिया। IceCube द्वारा लगातार दर्ज की जा रही न्यूट्रिनो की टक्करों से वैज्ञानिकों को उन बेहद हिंसक ब्रह्मांडीय परिस्थितियों के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जहां उच्च-ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। इससे पहले अज्ञात ब्रह्मांडीय घटनाओं का भी पता चल सकता है।
 

फ्रांसिस हाल्जेन के बारे में

फ्रांसिस हाल्जेन का जन्म 1944 में बेल्जियम के टिएनन में हुआ था। उन्होंने 1969 में बेल्जियम की KU Leuven से पीएचडी की। वे अमेरिका की University of Wisconsin–Madison में प्रोफेसर हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमला

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाबअगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्य

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्यवृंदावन के संत प्रेमानंदजी महाराज से जुड़े 25 वर्षीय साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की 25 सितंबर 2026 की मौत के बाद अब एक नई खबर सामने आ रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दिनेश फलाहारी ने संत के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए आश्रम से जुड़े कई आरोप लगाए हैं।

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल2026 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूरोसाइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाली खोज के लिए दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डिसेरोथ (Karl Deisseroth) और जर्मनी के वैज्ञानिक पीटर हेगेमन (Peter Hegemann) तथा जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) को ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) और लाइट-गेटेड आयन चैनल्स (Light-gated ion channels) से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है।

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेट

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेटआधार कार्ड आज देश में पहचान और कई तरह की सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी को सही और अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI की मौजूदा सेवाओं के मुताबिक अब कई Aadhaar सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएं

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएंChatGPT Login को लेकर यूजर्स की बढ़ती दिलचस्पी के बीच अगर आपको भी अकाउंट में साइन इन करने में परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह हमेशा OpenAI का सर्वर आउटेज नहीं होती। गलत लॉगिन मेथड, ब्राउजर कैश-कुकी, VPN, एड-ब्लॉकर या Cloudflare verification जैसी वजहों से भी ChatGPT में प्रवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचान

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचानराज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल अब मजबूत कारोबारी मॉडल में बदल रही है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के मेहनत से तैयार अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक करीब 6 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज कर लिया है।

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलीं

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलींराजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। सुबह 10 बजे से शुरु हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जब कॉलेज के युवा पहुंचे तो उन्हें पंडाल में एंट्री नहीं मिल सकी। इससे बड़ी संख्या में युवा पंडाल के बाहर लगी बैरिकेडिंगं के किनारे खड़े होकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट को देखने लगे। इस दौरान मीडिया गैलरी पर लगी बैरिकेंडिंगं के बाहर छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई, इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बच्चों को खदेड़ा।

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मतदाता पंजीकरण से जुड़े Form 6 में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। थरूर ने अपने पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी है।

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्सहोंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda XR300 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बाइक की बुकिंग Honda BigWing डीलरशिप के जरिए शुरू हो गई है। XR300 Rally में XR300L के मुकाबले कई अहम बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।