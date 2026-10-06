2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राज

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें यह पुरस्कार IceCube Neutrino Observatory में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है। फ्रांसिस हाल्जेन ने खगोल विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विचार दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद विशाल ग्लेशियल बर्फ का इस्तेमाल बेहद रहस्यमय कणों यानी न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए करना था।

इसी विचार के परिणामस्वरूप IceCube Neutrino Observatory विकसित हुई। यह वेधशाला अंतरिक्ष के दूर-दराज हिस्सों से आने वाले न्यूट्रिनो को ट्रैक करने में सक्षम है।

न्यूट्रिनो क्यों हैं खास?

न्यूट्रिनो बेहद सूक्ष्म और रहस्यमय कण होते हैं, जो पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं। यही वजह है कि इन्हें पकड़ना और इनके स्रोत का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

IceCube Observatory ने वैज्ञानिकों को इन उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने का नया तरीका दिया है। इससे ब्रह्मांड में होने वाली बेहद ऊर्जावान खगोलीय घटनाओं और उनके स्रोतों को समझने में मदद मिल सकती है।

दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में बना अनोखा वेधशाला

IceCube Neutrino Observatory दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में स्थापित एक विशाल वैज्ञानिक प्रयोग है। इसकी मदद से वैज्ञानिक उन न्यूट्रिनो का पता लगा सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बहुत दूर स्थित खगोलीय स्रोतों से पृथ्वी तक पहुंचते हैं। फ्रांसिस हाल्जेन के इस काम ने न्यूट्रिनो के जरिए ब्रह्मांड को देखने की एक नई राह खोली है। इसी वजह से उनके योगदान को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है।

दक्षिणी ध्रुव पर ब्रह्मांड से आने वाले रहस्यमयी कणों को पकड़ा गया

फ्रांसिस हाल्जेन ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो नामक कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। उनकी वैज्ञानिक सोच और नेतृत्व IceCube Neutrino Observatory के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। यह एक घन किलोमीटर क्षेत्र में फैली बर्फ में बना एक विशाल वैज्ञानिक वेधशाला है, जिसमें प्रकाश सेंसर लगाए गए हैं। IceCube की मदद से वैज्ञानिक दूर स्थित ब्रह्मांड में होने वाली बेहद ऊर्जावान प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ सकते हैं।

न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते

न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देते। ये पृथ्वी और हमारे शरीर के आर-पार गुजर जाते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। बेहद दुर्लभ स्थिति में कोई एक न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है। इसी टक्कर की मदद से उचित उपकरणों से वैज्ञानिक इन कणों का पता लगा सकते हैं।

वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर मौजूद हैं। ये ऐसे कणों को बाहर निकालते हैं, जिनमें पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में हासिल की जा सकने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना तक अधिक ऊर्जा हो सकती है। लेकिन इन स्रोतों के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं। ये क्या हैं? कहां मौजूद हैं? और इनके भीतर मुख्य प्रक्रियाएं कौन-सी हैं?

न्यूट्रिनो से मिल सकती है ब्रह्मांड की नई जानकारी

बेहद उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो उसी वातावरण में बनते हैं, जहां दूसरे प्रकार के कण पैदा होते हैं। हालांकि दूसरे कणों के विपरीत न्यूट्रिनो बिना अपनी दिशा बदले और बिना ऊर्जा गंवाए पृथ्वी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि न्यूट्रिनो हमें ऐसी जानकारी दे सकते हैं, जो किसी दूसरे तरीके से हासिल करना संभव नहीं है।

फ्रांसिस हाल्जेन ने पहली बार 1988 में दक्षिणी ध्रुव पर न्यूट्रिनो को पकड़ने का अपना विचार प्रस्तुत किया था। जब कोई न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है, तो उससे प्रकाश की एक चमक पैदा होती है। साफ ग्लेशियल बर्फ में लगे सेंसर इस प्रकाश को ट्रैक कर सकते हैं।

दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के कई फायदे हैं। यहां कई तरह के व्यवधान नहीं होते और यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से स्थिर है। यहां भूकंप भी नहीं आते। हाल्जेन और उनके विचार को जल्द ही दूसरे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला और कुछ ही वर्षों बाद बर्फ में लगाए गए सेंसरों के साथ शुरुआती परीक्षण शुरू कर दिए गए।

एक घन किलोमीटर बर्फ में बना IceCube

ब्रह्मांड से आने वाले अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो बेहद दुर्लभ होते हैं। इसलिए पर्याप्त संख्या में टक्करों को दर्ज करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ की जरूरत होती है।

IceCube का विस्तार पूरे एक घन किलोमीटर क्षेत्र में है और इसका निर्माण 2011 में पूरा हुआ। वैज्ञानिकों ने जल्द ही पहले उच्च-ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो खोज लिए। इसके कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिक ऐसे न्यूट्रिनो की खोज प्रकाशित करने में सफल रहे, जिनका स्रोत हमारे सौरमंडल से बहुत दूर होना चाहिए।

इसके साथ ही ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो के स्रोतों की खोज को व्यापक स्तर पर शुरू करने का रास्ता खुल गया।

नई तरह की खगोल विज्ञान की राह खुली

भौतिकी के नोबेल समिति के अध्यक्ष मार्क पियर्स ने कहा कि फ्रांसिस हाल्जेन ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया, जिसने एक शानदार वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराया। उनके दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक दृष्टि ने एक नई तरह की खगोल विज्ञान का रास्ता खोल दिया। IceCube द्वारा लगातार दर्ज की जा रही न्यूट्रिनो की टक्करों से वैज्ञानिकों को उन बेहद हिंसक ब्रह्मांडीय परिस्थितियों के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जहां उच्च-ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। इससे पहले अज्ञात ब्रह्मांडीय घटनाओं का भी पता चल सकता है।

फ्रांसिस हाल्जेन के बारे में

फ्रांसिस हाल्जेन का जन्म 1944 में बेल्जियम के टिएनन में हुआ था। उन्होंने 1969 में बेल्जियम की KU Leuven से पीएचडी की। वे अमेरिका की University of Wisconsin–Madison में प्रोफेसर हैं।