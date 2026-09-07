ChatGPT Users के लिए बड़ी खबर, Plus सब्सक्राइबर्स के लिए GPT-6 Astra का रोलआउट शुरू, जानिए कैसे मिलेगा एक्सेस

OpenAI ने अपने नए AI मॉडल GPT-6 Astra को ChatGPT Plus यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 20 डॉलर प्रतिमाह वाले ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन में Astra का एक्सेस मिलने लगा है। हालांकि, कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करा रही है, इसलिए सभी Plus यूजर्स को एक साथ यह मॉडल दिखाई नहीं देगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, GPT-6 Astra का एक्सेस सभी Plus सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। कुछ यूजर्स को यह मॉडल सामान्य ChatGPT मॉडल पिकर में दिखाई देने से पहले ChatGPT Work के जरिए मिल रहा है।

ChatGPT Plus यूजर्स ऐसे चेक करें GPT-6 Astra

अगर आपके ChatGPT Plus अकाउंट में सामान्य मॉडल लिस्ट में GPT-6 Astra दिखाई नहीं दे रहा है, तो ChatGPT Work के अंदर मौजूद मॉडल सिलेक्टर को भी चेक किया जा सकता है। कुछ Plus यूजर्स को Astra का एक्सेस यहां पहले मिल रहा है।

OpenAI पहले ही GPT-6 Astra को Pro, Enterprise और Business Premium यूजर्स के लिए ChatGPT Work और Codex के जरिए उपलब्ध करा चुका है। डेवलपर्स भी API के माध्यम से इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

GPT-6 Astra के लिए Plus यूजर्स को नहीं देना होगा अतिरिक्त पैसा

GPT-6 Astra इस्तेमाल करने के लिए ChatGPT Plus यूजर्स को अलग से कोई नया सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यह मौजूदा $20 प्रति माह वाले ChatGPT Plus प्लान का हिस्सा है। हालांकि, Plus सब्सक्रिप्शन में लागू सामान्य उपयोग सीमा Astra पर भी लागू रहेगी। OpenAI भविष्य में उन यूजर्स को अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने का विकल्प देने की योजना बना रहा है, जिन्हें अपनी सब्सक्रिप्शन लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि Plus यूजर्स को नए मॉडल के इस्तेमाल के लिए महंगे प्लान पर अपग्रेड करना जरूरी नहीं होगा।

Free ChatGPT यूजर्स को कब मिलेगा GPT-6 Astra?

फिलहाल Free ChatGPT यूजर्स के लिए GPT-6 Astra के एक्सेस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। OpenAI ने यह घोषणा नहीं की है कि Astra को Free प्लान में कब उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अगर भविष्य में Free यूजर्स के लिए Astra लॉन्च किया जाता है, तो उनके लिए उपयोग की सीमा क्या होगी। फिलहाल OpenAI का फोकस अपने पेड ChatGPT प्लान्स पर है और Plus यूजर्स के बीच GPT-6 Astra की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है।

OpenAI से जुड़ी एक और बड़ी खबर

OpenAI ने हाल ही में एक अन्य सुरक्षा घटना का भी खुलासा किया था। कंपनी के मुताबिक, कुछ autonomous AI agents ने कथित तौर पर एक programming wiki के जरिए हमलों को coordinate किया था।