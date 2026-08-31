  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. h1b-visa-fee-hike-impact-indian-it-sector-jobs-2026
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (17:03 IST)

H-1B वीज़ा का झटका बनेगा नया मौका, भारत में मिल सकती है ग्लोबल पैकेज वाली जॉब्स, जानिए कैसे बदल रहा है IT सेक्टर का गणित?

Indian IT Sector Jobs
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (17:03 IST)
google-news
Indian IT Sector Jobs: वैश्विक अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के परिदृश्य में एक बड़ा ढांचागत बदलाव देखने को मिल रहा है। दशकों से भारतीय आईटी पेशेवरों और बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों के लिए अमरीका का 'H-1B वीज़ा' पासपोर्ट से कहीं अधिक—वैश्विक अवसरों का सबसे बड़ा द्वार माना जाता रहा है। हालाँकि, अमेरिकी आव्रजन नीतियों में हालिया कड़े बदलावों, नए वीज़ा नियमों पर प्रस्तावित रिकॉर्ड शुल्क (जो लाख डॉलर तक की सीमा छू रहे हैं) और कड़े आव्रजन मानदंडों ने इस स्थापित समीकरण को गहरा झटका दिया है।

इस नए घटनाक्रम ने भारतीय आईटी दिग्गजों, नीति निर्माताओं और युवा टेक पेशेवरों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है: क्या अब अमरीका केंद्रित मॉडल से बाहर निकलकर खुद भारत के भीतर मजबूत और टिकाऊ विकल्प तलाशने का समय आ गया है?

आव्रजन नीतियों में बदलाव का नया दौर और पृष्ठभूमि

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) और आव्रजन एजेंसियों द्वारा H-1B वीज़ा व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाया जा रहा है:
  • लागत में बेतहाशा वृद्धि : नए नियमों के तहत नए H-1B आवेदनों के लिए भारी-भरकम शुल्क के प्रस्ताव ने भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ऑन-साइट स्पॉन्सरशिप को आर्थिक रूप से बेहद महंगा बना दिया है।
  • वेतन मानदंड और लॉटरी प्रणाली : वीज़ा लॉटरी प्रक्रिया में न्यूनतम वेतन सीमाओं और उच्च दक्षता वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने से शुरुआती करियर वाले टेक इंजीनियरों के लिए अमेरिकी वीज़ा हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  • अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर प्रभाव : अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने वाले भारतीय STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) छात्रों के लिए 'OPT से H-1B' श्रेणी में नौकरी में ट्रांसफर होना मुश्किल हुआ है, जिससे 'अमेरिकन ड्रीम' की अनिश्चितता और बढ़ गई है।

 

Indian IT Sector Jobs
  1.  

 

Indian IT Sector Jobs

डीप-टेक और स्वदेशी AI/डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर : भारत का UPI, ONDC और 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) विश्व स्तर पर मिसाल बन चुका है। देश में जेनेरेटिव एआई (GenAI), सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और क्लाउड आर्किटेक्चर जैसे डीप-टेक क्षेत्रों में भारी निवेश आ रहा है।

'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' (Reverse Brain Drain) : आव्रजन की जटिलताओं और भारत में बेहतर जीवनशैली, आकर्षक पैकेज व जीवंत स्टार्टअप कल्चर के चलते पिछले दो-तीन वर्षों में हजारों अनुभवी भारतीय आईटी विशेषज्ञ अमेरिका व यूरोप छोड़कर स्वदेश लौट चुके हैं। यह प्रतिभा पूल भारत के स्थानीय इनोवेशन इकोसिस्टम को अत्यधिक मजबूती दे रहा है।

क्या भारत के अलावा अन्य वैश्विक विकल्प भी हैं?

अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए भारतीय आईटी उद्योग अब वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतियों का विविधीकरण (Diversification) कर रहा है:
  • यूरोप व ब्रिटेन : जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अपनी घटती कार्यबल आबादी के कारण भारतीय टेक पेशेवरों के लिए अधिक अनुकूल वीज़ा और वर्क-परमिट नीतियां पेश कर रहे हैं।
  • मध्य पूर्व (GCC Region) : दुबई, रियाद और अबू धाबी जैसे केंद्र भारी डिजिटल रूपांतरण (Digital Transformation) से गुजर रहे हैं, जहाँ भारतीय डेवलपर्स के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उभर रहे हैं।
  • दक्षिण-पूर्व एशिया व जापान : जापान में वृद्ध होती आबादी के चलते सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर्स की भारी मांग है।

चुनौतियाँ : स्वदेशी इकोसिस्टम बनाने में क्या रुकावटें हैं?

यद्यपि भारत में विकल्प मौजूद हैं, फिर भी कुछ बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
  1. वेतन और क्रय शक्ति विषमता: भारत में शीर्ष-स्तरीय पैकेज बढ़े हैं, लेकिन शुरुआती और मध्य-स्तरीय टेक पेशेवरों का औसत वेतन अमेरिकी मानकों की तुलना में अभी भी कम है।
  2. रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश की कमी: भारतीय आईटी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सेवाओं (Services) पर आधारित है, उत्पाद विकास (Product-based R&D) पर नहीं।
  3. बुनियादी ढाँचा और जीवन की गुणवत्ता: मेट्रो शहरों में बुनियादी ढाँचे का दबाव (ट्रैफिक, प्रदूषण) भी कई पेशेवरों को विदेश जाने का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करता है।

संकट नहीं, बल्कि स्वावलंबन का अवसर

अमेरिकी वीज़ा और आव्रजन नीतियों में बढ़ती सख्ती भारतीय टेक इंडस्ट्री के लिए कोई विनाशकारी संकट नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक अवसर (Blessing in Disguise) है।

दशकों से 'ब्रेन ड्रेन' की समस्या से जूझ रहे भारत के लिए यह समय अपने टेक-इकोसिस्टम को सिर्फ सर्विस-प्रोवाइडर बनाने के बजाय वैश्विक इनोवेशन हब बनाने का है। GCCs का बढ़ता दायरा, स्वदेशी AI स्टार्टअप्स और घरेलू डिजिटल बाज़ार यह साबित करते हैं कि भारतीय आईटी सेक्टर को अब अमेरिका के 'H-1B वीज़ा' पर पूरी तरह निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ही वैश्विक स्तर के विकल्प मौजूद हैं और यह समय देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में अपने संसाधन लगाने का है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भोपाल में आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सीलिंग की कार्रवाई, 10 नंबर व्यापारी संघ ने जताया विरोध, निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल

नेपाल में बाढ़ से सुरंगों में फंसे 900 से ज्‍यादा मजदूर, रेस्क्यू टीम चला रही अभियान, इस तरह पहुंचाई ऑक्सीजन

नेपाल में बाढ़ से सुरंगों में फंसे 900 से ज्‍यादा मजदूर, रेस्क्यू टीम चला रही अभियान, इस तरह पहुंचाई ऑक्सीजननेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद 900 से ज्यादा हाइड्रोपावर कर्मचारी लापता हैं। इन मजूदूरों के जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद कई इलाकों में सड़कें और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत अभियान प्रभावित हुआ है। सुरंग में फंसे कर्मचारियों और इंजीनियरों को निकालने के लिए नेपाली सेना के नेतृत्व में करीब 90 सदस्यीय संयुक्त टीम अभियान चला रही है। बचाव दल सुरंग तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग, खुदाई और नियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। बचाव दल सुरंग के मुख्य हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा।

PM मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय बैठक में हुए कई अहम समझौते

PM मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय बैठक में हुए कई अहम समझौतेPrime Minister Narendra Modi in Uzbekistan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओली दराजाली दोस्तलिक' से सम्‍मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थाई संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, क्लीन एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यह यात्रा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है।

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद डरावनी तस्वीर, मौतों के बाद शव रखने की जगह का संकट

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद डरावनी तस्वीर, मौतों के बाद शव रखने की जगह का संकटबुधवार को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में मृतकों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। अब हिमालयी देश के सामने एक और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुर्दाघरों और अस्पतालों में शव रखने की जगह कम पड़ने लगी है। बड़ी संख्या में बरामद शवों को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Gyirong की तस्वीरों को लेकर उठे सवाल, 600 से ज्यादा मौतें, 3 हजार लापता, नेपाल-तिब्बत बाढ़ की तबाही के वीडियो हटाने का चीन पर आरोप

Gyirong की तस्वीरों को लेकर उठे सवाल, 600 से ज्यादा मौतें, 3 हजार लापता, नेपाल-तिब्बत बाढ़ की तबाही के वीडियो हटाने का चीन पर आरोपनेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ की भयावहता को दिखाने वाले वीडियो और फुटेज को चीन द्वारा सेंसर किए जाने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने आपदा की तबाही को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन कुछ वीडियो बाद में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 3,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

Nepal Flood : फिर बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर, मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल बाढ़ की बड़ी बातें

Nepal Flood : फिर बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर, मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल बाढ़ की बड़ी बातेंनेपाल में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के कुछ दिनों बाद एक बार फिर भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रविवार को नदी का पानी बढ़ने के बाद नेपाली अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात खोज और बचाव दलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बुधवार को आई भीषण अचानक बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में पानी लेकर मध्य नेपाल की ओर पहुंची थी। इस बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी।

Cyber Fraud Alert : सोशल मीडिया पर दिख रहे इन खतरनाक ऐप्स से रहें सावधान, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Cyber Fraud Alert : सोशल मीडिया पर दिख रहे इन खतरनाक ऐप्स से रहें सावधान, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंटसोशल मीडिया पर दिखने वाले हर विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ सकता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (NCTAU) ने सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए फैलाए जा रहे संदिग्ध पॉर्नोग्राफी ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की है। इन ऐप्स के जरिए साइबर अपराधी मोबाइल फोन का नियंत्रण हासिल कर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं।

भोपाल में CJP की बैठक में हंगामा, एंटी नेशनल सवाल पूछने पर झड़प, युवाओं ने लगाए कॉकरोच मुर्दाबाद के नारे

भोपाल में CJP की बैठक में हंगामा, एंटी नेशनल सवाल पूछने पर झड़प, युवाओं ने लगाए कॉकरोच मुर्दाबाद के नारेमध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों को ऑ़डिट को लेकर राजधानी के गांधी भवन मेंआयोजित CJP की बैठक के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब बैठक में शामिल एक युवक ने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को लेकर सवाल पूछ दिया। सवाल पूछे जाने के बाद युवक से माइक छीनने की कोशिश का आरोप है। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने छात्र के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी।

CJP Protest Marc h: 5 सितंबर के दिल्ली मार्च पर SC ने क्यों नहीं लगाई रोक? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

CJP Protest Marc h: 5 सितंबर के दिल्ली मार्च पर SC ने क्यों नहीं लगाई रोक? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहासुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को Cockroach Janata Party (CJP) की ओर से 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और कानून के मुताबिक व्यवहार करेंगे तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की होगी।

ओरछा में रामराजा लोक के निर्माण कार्यों का CM डॉ. मोहन यादव ने लिया जायजा, स्थानीय दुकानदारों से किया संवाद

ओरछा में रामराजा लोक के निर्माण कार्यों का CM डॉ. मोहन यादव ने लिया जायजा, स्थानीय दुकानदारों से किया संवादमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा को पर्यटन के अद्भुत केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओरछा का राम राजा मंदिर हमारे गौरवशाली अतीत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा है। यहां के मंदिर एवं महल तत्कालीन समृद्ध स्थापत्य के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो हमें हमारी प्राचीन धरोहर और संस्कृति से जोड़े रखते हैं। ये तत्कालीन उन्नत तकनीक और स्थापत्य के भी अद्भुत उदाहरण हैं, पहले एअर कंडीशनर नहीं होते थे, लेकिन यहां के भवन वातानुकूलित बने है, जो गर्मी में ठंडे और ठंड में गर्मी का एहसास कराते हैं।

YouTube Creators की बल्ले-बल्ले, Amazon के साथ शुरू हुआ नया Affiliate फीचर, वीडियो से होगी अतिरिक्त कमाई

YouTube Creators की बल्ले-बल्ले, Amazon के साथ शुरू हुआ नया Affiliate फीचर, वीडियो से होगी अतिरिक्त कमाईYouTube ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक और रास्ता आसान कर दिया है। कंपनी ने Amazon के साथ साझेदारी करते हुए अपने Shopping Affiliate Program में बड़ा अपडेट किया है। फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में रहने वाले क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। इसके तहत क्रिएटर्स अब अपने YouTube Shorts, लंबे वीडियो और Livestreams में Amazon के प्रोडक्ट्स को टैग कर सकेंगे।

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्स

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्सभारतीय वियरेबल ब्रांड Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने Boltt Ace 5G और Boltt Evo नाम से दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। दोनों फोन बड़ी 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत ₹10,999 है।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?Samsung ने आखिरकार अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में Ultra बैज पेश कर दिया है। कंपनी का नया Galaxy Z Fold 8 Ultra अब तक का सबसे ज्यादा क्षमता वाला Fold मॉडल है। डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में इसे पिछले सभी Fold स्मार्टफोन से आगे ले जाया गया है। हालांकि, ₹1,99,999 की शुरुआती कीमत इसे लग्जरी स्मार्टफोन कैटेगरी में खड़ा करती है। ऐसे में 2026 में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करना वाकई सही फैसला है?

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।