  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Chat GPT server is down
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (20:56 IST)

Chat GPT हुआ डाउन, दुनियाभर के यूजर्स परेशान

chat GPT
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (20:56 IST)
google-news
क्या चैट GPT अभी डाउन है? क्या चैटGPT डाउन है? यह सवाल इसका उपयोग करने वालों के बीच गूंजता रहा। चैट GPT आउटेज से यूजर्स पर असर पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार ओपन AI गुरुवार सुबह आउटेज से डील कर रहा है। रात करीब 8.30 बजे भी डाउन का मैसेज सामने आया।

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक यूजर्स को गुरुवार को ओपन AI इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है।  सुबह 11 बजे से ठीक पहले 12,000 से ज़्यादा रिपोर्ट आईं।  ओपन AI की ज़्यादातर शिकायतें चैटGPT से जुड़ी थीं। यहां लगभग 85 प्रतिशत दिक्कतें रिपोर्ट की गईं। दिक्कतें कब तक ठीक होंगी, इसका कोई टाइमटेबल नहीं है।  खबरों के मुताबिक जेमिनी एआई में भी यूजर्स को परेशानी आई।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
जन्माष्टमी से पहले मुख्यमंत्री योगी ने उपहारों के माखन से भरी ब्रजवासियों की ‘मटकी’

ఏవియేషన్ రంగం నుంచి హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేస్తున్న ప్రార్థనా చాబ్రియా

ఏవియేషన్ రంగం నుంచి హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేస్తున్న ప్రార్థనా చాబ్రియాప్రార్థనా చాబ్రియా ఇక ఆకాశంలో విమానాన్ని నడిపే పైలట్‌గా మాత్రమే కాదు.. వెండితెరపై నటిగా కూడా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ట్రైనర్ గ్రేడ్ పైలట్‌గా పనిచేసిన ప్రార్థనా చాబ్రియా ఇప్పుడు సినీ రంగంలోకి నటిగా అడుగు పెడుతున్నారు. ఆమె నటిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న ‘చిరో’ అనే తమిళ చిత్రం 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

మహిళల భావోద్వేగాల అంశంతో హ్యాపీ జర్నీ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధం

మహిళల భావోద్వేగాల అంశంతో హ్యాపీ జర్నీ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంమహిళల భావోద్వేగాలను ప్రధానంగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'హ్యాపీ జర్నీ'. ఏడు మంది మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, యాంకర్ ఝాన్సీ, పాయల్ రాధాకృష్ణ, జినీషా అలిశెట్టి, రూపా శ్రీనివాస్, సునైనా ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీ దండమూడి, వంశీ, రవి శివ తేజ పైల కీలక సహాయ పాత్రలను పోషించారు. అభిరామ్ నాయుడు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతుండగా, తరుణ్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Allu Aravind: అల్లు అర‌వింద్ పై యశ్ మ‌ద‌ర్ విమర్శించడంలో పసలేదు

Allu Aravind: అల్లు అర‌వింద్ పై యశ్ మ‌ద‌ర్ విమర్శించడంలో పసలేదుయశ్ సినిమా టాక్సిక్ పై అల్లు అరవింద్ విమర్శలు చేశారనీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వీడియోకు యశ్ తల్లిగారు స్పందించి అల్లు అరవింద్ ను నిందించినట్లు మాట్లాడారు. అయితే ఈ విషయం తెలిసిన అరవింద్ కూలంకషంగా పరిశీలించి అసలు నేను మాట్లాడింది ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో తెలీకుండా వారు మాట్లాడడం ఆశ్చర్యంగా వుందని పేర్కొన్నారు.

మణిశర్మ సంగీతం హైలైట్ గా గజ సినిమా విజయం ఖాయం : సాయి రాజేష్

మణిశర్మ సంగీతం హైలైట్ గా గజ సినిమా విజయం ఖాయం : సాయి రాజేష్సతీష్ జై, ఫర్నాజ్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో డా. మైత్రి శరణ్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గజ’. ఈ సినిమాకి సతీష్ జై దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ సినిమాని మైత్రి మూవీస్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు అల్లకల్లోలంగా పాటను విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కి ప్రముఖ దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ లుక్ టెస్ట్‌ పూర్తి - త్వరలో షూటింగ్

Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ లుక్ టెస్ట్‌ పూర్తి - త్వరలో షూటింగ్కమల్ హాసన్ హీరోగా రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కొత్త సినిమా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రానికి ఎస్.యు. అరుణ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని ఆర్‌కేఎఫ్‌ఐ (రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్), టర్మరిక్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై నిర్మించనున్నారు. అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్ సినిమా వరల్డ్‌పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.