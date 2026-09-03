Chat GPT हुआ डाउन, दुनियाभर के यूजर्स परेशान

क्या चैट GPT अभी डाउन है? क्या चैटGPT डाउन है? यह सवाल इसका उपयोग करने वालों के बीच गूंजता रहा। चैट GPT आउटेज से यूजर्स पर असर पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार ओपन AI गुरुवार सुबह आउटेज से डील कर रहा है। रात करीब 8.30 बजे भी डाउन का मैसेज सामने आया।





डाउनडिटेक्टर के मुताबिक यूजर्स को गुरुवार को ओपन AI इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। सुबह 11 बजे से ठीक पहले 12,000 से ज़्यादा रिपोर्ट आईं। ओपन AI की ज़्यादातर शिकायतें चैटGPT से जुड़ी थीं। यहां लगभग 85 प्रतिशत दिक्कतें रिपोर्ट की गईं। दिक्कतें कब तक ठीक होंगी, इसका कोई टाइमटेबल नहीं है। खबरों के मुताबिक जेमिनी एआई में भी यूजर्स को परेशानी आई।