ChatGPT का सब्सक्रिप्शन हुआ फ्री, यूज कर पाएंगे यह प्रीमियम फीचर्स

ChatGPT का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में ऑफर कर रही है। यह ऑफर ChatGPT इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स जैसे कि डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा। 4 नवंबर से यूजर्स OpenAI के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं।





OpenAI का जेनरेटिव एआई टूल ChatGPT भारतीय यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। कंपनी ने इस सर्विस को अगस्त में लॉन्च किया था। सिर्फ एक महीने में ही इसके पेड यूजर्स की संख्यां दोगुनी हो गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इसे 12 महीने के लिए फ्री किया गया है।

ChatGPT Go क्या काम करेगा

ChatGPT Go के पेड फीचर को डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लाया गया है। इससे वे अपने प्रोजेक्ट, डेली टास्क आदि को आसानी से पूरा कर सके। इस ऑफर के बाद ChatGPT Go एडिशन भारतीय यूजर्स के लिए पूरी तरह फ्री हो जाएगा। इसमें यूजर्स रेगुलर फ्री वर्जन के मुकाबले ज्यादा संख्या में अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह टूल अब ज्यादा इमेज जेनरेट कर सकता है। पेड वर्जन की तरह इसका रिस्पॉन्स टाइम भी ज्यादा होगा।

ChatGPT Go कंपनी के लेटेस्ट GPT-5 मॉडल पर काम करता है, जिसमें डेली मैसेज की संख्यां ज्यादा है। साथ ही, यह बड़ी मेमोरी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और इमेज जेनरेशन को सपोर्ट करता है। इस टूल पर अपलोड की गई तस्वीरों और डॉक्यूमेंट या फिर अन्य फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है।

कंपनी ने ChatGPT Go का पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में ऑफर करके अपने यूजर्स की संख्‍या और तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 4 नवंबर यानी आज से बेंगलुरू के OpenAI DevDay एक्सचेंज इवेंट के मौके पर ChatGPT Go का पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में ऑफर किया है। यह ऑफर कुछ दिन या कुछ सप्ताह में खत्म हो जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma