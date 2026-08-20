Qualcomm Snapdragon 8 Elite : 22 सितंबर को दो नए चिपसेट का होगा खुलासा

क्वालकॉम ने पुष्टि कर दी है कि वह 22 सितंबर 2026 को दो नए Snapdragon 8 Elite चिपसेट पेश करेगी। इन दोनों चिपसेट का खुलासा Snapdragon Summit 2026 में किया जाएगा, जो 22 से 24 सितंबर तक माउई, हवाई में आयोजित होगा। कंपनी ने अभी इन चिपसेट के आधिकारिक नाम, क्लॉक स्पीड और कीमतों का खुलासा नहीं किया है।

क्वालकॉम ने 19 अगस्त 2026 को Snapdragon Summit का एक टीजर जारी किया, जिसमें दो Snapdragon 8 Elite पैकेज एक-दूसरे के साथ दिखाई दिए। इसके साथ “Dual 8 Elites” और “When Two Changes the Game” जैसे शब्द लिखे थे। कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि एजेंटिक AI के दौर का अगला अध्याय Snapdragon Summit से शुरू होगा।

दो Snapdragon 8 Elite क्यों ला रही है Qualcomm?

दो फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ी वजह केवल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की बढ़ती कीमत और चिप निर्माण की लागत मानी जा रही है। क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो आमोन ने निवेशकों से कहा है कि कंपनी चिप निर्माण में बढ़ी लागत को पूरा करने के लिए दो अंकों (Double-Digit) की कीमत बढ़ोतरी कर रही है।

कंपनी के मुताबिक वेफर, इनपुट कॉस्ट, असेंबली, टेस्टिंग, एडवांस्ड पैकेजिंग और मेमोरी की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। Qualcomm CFO आकाश पालखीवाला ने भी कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनपुट लागत व्यापक स्तर पर बढ़ी है।

वहीं, Counterpoint Research के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में DRAM की कीमतों में तिमाही आधार पर 50 फीसदी से ज्यादा और NAND फ्लैश की कीमतों में 90 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन मेमोरी की कीमत सालाना आधार पर 300 फीसदी से अधिक बढ़ी। Counterpoint का अनुमान है कि मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण इस साल प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमतों में प्रति डिवाइस 150 से 200 डॉलर तक का अतिरिक्त दबाव आ सकता है।

Qualcomm के लिए दूसरा चिपसेट क्यों जरूरी?

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए बढ़ती मेमोरी कीमतों के बीच बिल ऑफ मटेरियल (BOM) को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दो फ्लैगशिप चिपसेट उपलब्ध कराने से Qualcomm फोन निर्माताओं को अलग-अलग कीमत वाले विकल्प दे सकती है।

इसका फायदा यह होगा कि कंपनियां महंगे टॉप-एंड चिपसेट के बजाय दूसरे Snapdragon 8 Elite विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे Qualcomm को प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिल सकती है और फोन निर्माता किसी प्रतिद्वंद्वी चिप निर्माता की ओर जाने से बच सकते हैं।

Qualcomm के वित्तीय आंकड़े भी स्मार्टफोन बाजार पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा करते हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी के हैंडसेट कारोबार से राजस्व 5.1 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 20 फीसदी कम है। कंपनी ने इस गिरावट के लिए वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में मेमोरी से जुड़ी लागत और मांग के दबाव को जिम्मेदार बताया।

Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Gen 6 Pro नाम की चर्चा

क्वालकॉम ने अभी दोनों चिपसेट के आधिकारिक नाम नहीं बताए हैं। हालांकि, लीक और रिपोर्ट्स में इन्हें Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro कहा जा रहा है। इसलिए इन नामों को फिलहाल आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए।

क्वालकॉम ने टीजर में नई कनेक्टिविटी, दमदार GPU परफॉर्मेंस और इमर्सिव गेमिंग का भी संकेत दिया है। इससे माना जा रहा है कि दोनों चिपसेट के बीच अंतर केवल CPU परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं हो सकता और GPU तथा AI क्षमताओं पर भी कंपनी बड़ा फोकस कर सकती है।

2nm Snapdragon चिप की कीमत कितनी हो सकती है?

आने वाले Pro चिपसेट को लेकर 2nm प्रोसेस का इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TSMC की 3nm वेफर की कीमत करीब 20,000 डॉलर आंकी गई है, जबकि 2nm N2P वेफर की कीमत करीब 33,000 डॉलर तक हो सकती है।

एक स्वतंत्र डाई माप के मुताबिक कथित Pro चिप का आकार लगभग 12.6mm × 10.67mm, यानी करीब 134 वर्ग मिलीमीटर हो सकता है। इसकी तुलना में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का डाई एरिया करीब 126.2 वर्ग मिलीमीटर बताया गया है।

बड़े कैश, अतिरिक्त मैट्रिक्स कंप्यूटिंग ब्लॉक और नए ग्राफिक्स कोर की वजह से चिप का आकार बढ़ सकता है। सार्वजनिक यील्ड मॉडल के आधार पर एक काम करने वाली चिप के कच्चे सिलिकॉन की लागत करीब 84 डॉलर आंकी गई है। हालांकि, यह केवल अनुमान है, क्योंकि TSMC अपनी वास्तविक वेफर कीमत और डिफेक्ट रेट सार्वजनिक नहीं करती।