  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. qualcomm snapdragon 8 elite gen 6 gen 6 pro launch september 22 2026
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (17:26 IST)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : 22 सितंबर को दो नए चिपसेट का होगा खुलासा

Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:29 IST)
google-news
क्वालकॉम ने पुष्टि कर दी है कि वह 22 सितंबर 2026 को दो नए Snapdragon 8 Elite चिपसेट पेश करेगी। इन दोनों चिपसेट का खुलासा Snapdragon Summit 2026 में किया जाएगा, जो 22 से 24 सितंबर तक माउई, हवाई में आयोजित होगा। कंपनी ने अभी इन चिपसेट के आधिकारिक नाम, क्लॉक स्पीड और कीमतों का खुलासा नहीं किया है।
क्वालकॉम ने 19 अगस्त 2026 को Snapdragon Summit का एक टीजर जारी किया, जिसमें दो Snapdragon 8 Elite पैकेज एक-दूसरे के साथ दिखाई दिए। इसके साथ “Dual 8 Elites” और “When Two Changes the Game” जैसे शब्द लिखे थे। कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि एजेंटिक AI के दौर का अगला अध्याय Snapdragon Summit से शुरू होगा।
 

दो Snapdragon 8 Elite क्यों ला रही है Qualcomm?

 
दो फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ी वजह केवल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की बढ़ती कीमत और चिप निर्माण की लागत मानी जा रही है। क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो आमोन ने निवेशकों से कहा है कि कंपनी चिप निर्माण में बढ़ी लागत को पूरा करने के लिए दो अंकों (Double-Digit) की कीमत बढ़ोतरी कर रही है।
 
कंपनी के मुताबिक वेफर, इनपुट कॉस्ट, असेंबली, टेस्टिंग, एडवांस्ड पैकेजिंग और मेमोरी की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। Qualcomm CFO आकाश पालखीवाला ने भी कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनपुट लागत व्यापक स्तर पर बढ़ी है।
 
वहीं, Counterpoint Research के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में DRAM की कीमतों में तिमाही आधार पर 50 फीसदी से ज्यादा और NAND फ्लैश की कीमतों में 90 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन मेमोरी की कीमत सालाना आधार पर 300 फीसदी से अधिक बढ़ी। Counterpoint का अनुमान है कि मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण इस साल प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमतों में प्रति डिवाइस 150 से 200 डॉलर तक का अतिरिक्त दबाव आ सकता है।
 

Qualcomm के लिए दूसरा चिपसेट क्यों जरूरी?

 
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए बढ़ती मेमोरी कीमतों के बीच बिल ऑफ मटेरियल (BOM) को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दो फ्लैगशिप चिपसेट उपलब्ध कराने से Qualcomm फोन निर्माताओं को अलग-अलग कीमत वाले विकल्प दे सकती है।
 
इसका फायदा यह होगा कि कंपनियां महंगे टॉप-एंड चिपसेट के बजाय दूसरे Snapdragon 8 Elite विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे Qualcomm को प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिल सकती है और फोन निर्माता किसी प्रतिद्वंद्वी चिप निर्माता की ओर जाने से बच सकते हैं।
 
Qualcomm के वित्तीय आंकड़े भी स्मार्टफोन बाजार पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा करते हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी के हैंडसेट कारोबार से राजस्व 5.1 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 20 फीसदी कम है। कंपनी ने इस गिरावट के लिए वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में मेमोरी से जुड़ी लागत और मांग के दबाव को जिम्मेदार बताया।
 

Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Gen 6 Pro नाम की चर्चा

 
क्वालकॉम ने अभी दोनों चिपसेट के आधिकारिक नाम नहीं बताए हैं। हालांकि, लीक और रिपोर्ट्स में इन्हें Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro कहा जा रहा है। इसलिए इन नामों को फिलहाल आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए।
 
क्वालकॉम ने टीजर में नई कनेक्टिविटी, दमदार GPU परफॉर्मेंस और इमर्सिव गेमिंग का भी संकेत दिया है। इससे माना जा रहा है कि दोनों चिपसेट के बीच अंतर केवल CPU परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं हो सकता और GPU तथा AI क्षमताओं पर भी कंपनी बड़ा फोकस कर सकती है।
 

2nm Snapdragon चिप की कीमत कितनी हो सकती है?

 
आने वाले Pro चिपसेट को लेकर 2nm प्रोसेस का इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TSMC की 3nm वेफर की कीमत करीब 20,000 डॉलर आंकी गई है, जबकि 2nm N2P वेफर की कीमत करीब 33,000 डॉलर तक हो सकती है।
 
एक स्वतंत्र डाई माप के मुताबिक कथित Pro चिप का आकार लगभग 12.6mm × 10.67mm, यानी करीब 134 वर्ग मिलीमीटर हो सकता है। इसकी तुलना में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का डाई एरिया करीब 126.2 वर्ग मिलीमीटर बताया गया है।
 
बड़े कैश, अतिरिक्त मैट्रिक्स कंप्यूटिंग ब्लॉक और नए ग्राफिक्स कोर की वजह से चिप का आकार बढ़ सकता है। सार्वजनिक यील्ड मॉडल के आधार पर एक काम करने वाली चिप के कच्चे सिलिकॉन की लागत करीब 84 डॉलर आंकी गई है। हालांकि, यह केवल अनुमान है, क्योंकि TSMC अपनी वास्तविक वेफर कीमत और डिफेक्ट रेट सार्वजनिक नहीं करती।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
SIM Card Rules: 9 से ज्यादा SIM रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, 23 अगस्त से लागू होगा नया नियम; जानें क्या बदलेगा

SIM Card Rules: 9 से ज्यादा SIM रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, 23 अगस्त से लागू होगा नया नियम; जानें क्या बदलेगा

SIM Card Rules: 9 से ज्यादा SIM रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, 23 अगस्त से लागू होगा नया नियम; जानें क्या बदलेगाभारत में मोबाइल SIM कार्ड को लेकर नियम और सख्त होने जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) अब ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करेगा, जो अपने नाम पर निर्धारित अधिकतम संख्या में SIM कार्ड पहले ही ले चुके हैं। ऐसे यूजर्स को अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन लेने से रोका जाएगा।

Sajjan Kumar Death: 1984 सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Sajjan Kumar Death: 1984 सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। सफदरजंग अस्पताल के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। वह 80 वर्ष के थे।अस्पताल की ओर से अभी तक सज्जन कुमार की मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

SBI ने करोड़ों की Bulk FD पर घटाई ब्याज दरें, 15 अगस्त से लागू हुए नए रेट; वरिष्ठ नागरिकों को भी झटका

SBI ने करोड़ों की Bulk FD पर घटाई ब्याज दरें, 15 अगस्त से लागू हुए नए रेट; वरिष्ठ नागरिकों को भी झटकाभारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की घरेलू बल्क टर्म डिपॉजिट (Bulk Term Deposit) पर ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने चुनिंदा अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (bps) तक की कमी की है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक, नई ब्याज दरें 15 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

महाकाल मंदिर में 1000 से ज्यादा जूतों के ढेर में खो गया जूता, ChatGPT ने चुटकियों में खोज निकाला

महाकाल मंदिर में 1000 से ज्यादा जूतों के ढेर में खो गया जूता, ChatGPT ने चुटकियों में खोज निकालाकभी-कभी किसी छोटी-सी परेशानी का हल ऐसी जगह से मिल जाता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए शुभांग बोरकर का जूता गूम गया। सामने 1000 से ज्यादा जूते चप्पल थे। ऐसे में उसके लिए अपना जूता खोजना बेहद मुश्किल भरा था। इस पर उसने AI की मदद से और कुछ ही देर में उसका जूता मिल भी गया।

Belonging: राजनीति, प्‍यार और निजी जिंदगी तक, गांधी परिवार में हुईं हत्‍याओं के बाद कैसे बदल गई सोनिया गांधी की जिंदगी

Belonging: राजनीति, प्‍यार और निजी जिंदगी तक, गांधी परिवार में हुईं हत्‍याओं के बाद कैसे बदल गई सोनिया गांधी की जिंदगीNDA ने सोनिया के विदेशी नागरिक का मुद्दा उठाकर उनके पीएम बनने का विरोध किया। इसके कारण सोनिया ने पीएम पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनें। हालांकि, कहा जाता है कि पर्दे के पीछे रहकर सरकार की बागडोर सोनिया के हाथों में ही थी।

मैडम और सर बाथरूम में प्यार करते हैं, पढ़ाते नहीं, स्‍कूल की जल्‍दी छुट्टी कर देते हैं, बच्‍चों की शिकायत पर जांच शुरू

मैडम और सर बाथरूम में प्यार करते हैं, पढ़ाते नहीं, स्‍कूल की जल्‍दी छुट्टी कर देते हैं, बच्‍चों की शिकायत पर जांच शुरूसर और मैडम बाथरूम में बंद होकर प्‍यार करते हैं। पढ़ाते नहीं और स्‍कूल की जल्‍दी छुट्टी कर देते हैं, अंदर बंद होकर प्‍यार करते हैं और किसी को अंदर आने भी नहीं देते। यह आरोप है स्‍कूल की छात्राओं का। दरअसल, छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव इलाके के बिचबेहरी गांव के सरकारी स्कूल की छात्राओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है

तमिलनाडु CM विजय के यू-टर्न पर भड़के CJP नेता अभिजीत दीपके, कहा डर लग रहा है तो सुधारो व्यवस्था

तमिलनाडु CM विजय के यू-टर्न पर भड़के CJP नेता अभिजीत दीपके, कहा डर लग रहा है तो सुधारो व्यवस्थाCJP Abhijeet Dipke Tamil Nadu CM Vijay: देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का 'स्कूल ठीक करो' आंदोलन अब एक देशव्यापी जन-आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : 22 सितंबर को दो नए चिपसेट का होगा खुलासा

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : 22 सितंबर को दो नए चिपसेट का होगा खुलासाक्वालकॉम ने पुष्टि कर दी है कि वह 22 सितंबर 2026 को दो नए Snapdragon 8 Elite चिपसेट पेश करेगी। इन दोनों चिपसेट का खुलासा Snapdragon Summit 2026 में किया जाएगा, जो 22 से 24 सितंबर तक माउई, हवाई में आयोजित होगा। कंपनी ने अभी इन चिपसेट के आधिकारिक नाम, क्लॉक स्पीड और कीमतों का खुलासा नहीं किया है।

SIM Card Rules: 9 से ज्यादा SIM रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, 23 अगस्त से लागू होगा नया नियम; जानें क्या बदलेगा

SIM Card Rules: 9 से ज्यादा SIM रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, 23 अगस्त से लागू होगा नया नियम; जानें क्या बदलेगाभारत में मोबाइल SIM कार्ड को लेकर नियम और सख्त होने जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) अब ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करेगा, जो अपने नाम पर निर्धारित अधिकतम संख्या में SIM कार्ड पहले ही ले चुके हैं। ऐसे यूजर्स को अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन लेने से रोका जाएगा।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, JPSC-JSSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, JPSC-JSSC उम्मीदवारों को बड़ी राहतझारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास कर नौकरी हासिल की थी और अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे।

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।