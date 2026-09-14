राजस्थान निकाय चुनाव के लिए मतगणना, देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्साह
Latest News Today Live Updates in Hindi : राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए सोमवार को सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। पल पल की जानकारी...
09:27 AM, 14th Sep
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा चाहे वह होटल हो या मदरसा। जहां सरकार की अनुमति नहीं है, वहां नहीं चल सकता है। अवैध चल रही सभी चीजे बंद होने वाली हैं। उन्हें चलाना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाएं। जिनके पास अनुमति है, वे चला सकते हैं।
08:59 AM, 14th Sep
-राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी।
-डुंगरपुर, बेगूं और मंडावरी समेत कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी भी कई वार्डों में अपना खाता खोल चुकी है।
08:58 AM, 14th Sep
महाराष्ट्र समेत देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी।
देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन का यह पावन पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उनके दिव्य आशीर्वाद से सभी के प्रयास सफल हों और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। गणपति बाप्पा मोरया!… pic.twitter.com/5biHnkWHJ4— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026