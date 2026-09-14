Union Home Minister Amit Shah's big announcement : मुंबई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही।