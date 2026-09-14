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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 14 September 2026 (09:27 IST)

राजस्थान निकाय चुनाव के लिए मतगणना, देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्साह

rajasthan local bodies election results 2026
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (09:27 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए सोमवार को सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। पल पल की जानकारी...


09:27 AM, 14th Sep
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा चाहे वह होटल हो या मदरसा। जहां सरकार की अनुमति नहीं है, वहां नहीं चल सकता है। अवैध चल रही सभी चीजे बंद होने वाली हैं। उन्हें चलाना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाएं। जिनके पास अनुमति है, वे चला सकते हैं।

08:59 AM, 14th Sep
-राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी। 
-डुंगरपुर, बेगूं और मंडावरी समेत कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी भी कई वार्डों में अपना खाता खोल चुकी है।

08:58 AM, 14th Sep
महाराष्‍ट्र समेत देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी।
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मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCCUnion Home Minister Amit Shah's big announcement : मुंबई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही।

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पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई, 252 मदरसे होंगे बंद, 100 मदरसों को थमाया नोटिस, शुभेंदु सरकार ने क्‍यों लिया यह फैसला?पश्चिम बंगाल में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ शुभेंदु सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में किए गए सर्वेक्षण के बाद सरकार ने पहले चरण में 252 अमान्य (खारिजी) मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जबकि 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन संस्थानों में जरूरी सरकारी मंजूरी और बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई। गौरतलब है कि आमतौर पर जिन मदरसों को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें 'खारिजी' मदरसा कहा जाता है। ये ऐसे गैर-मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र इस्लामी शिक्षण संस्थान होते हैं जो किसी भी राज्य या सरकारी मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े नहीं होते।

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अभिजीत दीपके ने खुद को बताया MP का CM, प्रदेश सरकार पर कसा तंज, शेयर किया X पर इस्तीफा, क्‍यों जताया PM मोदी का आभार?कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने अनोखे और तीखे राजनीतिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर करारा प्रहार करने के लिए एक बेहद व्यंग्यात्मक और अनूठा तरीका अपनाया, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दीपके ने रविवार को मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक लेटर शेयर किया है जिसमें उन्होंने खुद को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का पोस्ट किया है।

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एक व्यक्ति और एक परिवार की कीमत चुकाता था पूरा उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गलती एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी कीमत पूरे संस्थान को चुकानी पड़ती है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति और एक परिवार की कीमत उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट, कानून व्यवस्था के भीषण संकट, अराजकता और भ्रष्टाचार के रूप में चुकानी पड़ती थी। कृत्य एक व्यक्ति गलत करता था और कीमत पूरा प्रदेश चुकाने को मजबूर होता था। आज पारदर्शिता और शुचिता के साथ आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। प्रदेश के लोग कहीं भी सीना तानकर कह सकते हैं कि वे उत्तर प्रदेश के हैं।

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मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCCUnion Home Minister Amit Shah's big announcement : मुंबई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही।

डॉक्टरों की नई पौध तैयार कर रहा यूपी, योगी सरकार में मेडिकल शिक्षा ने पकड़ी रफ्तार

डॉक्टरों की नई पौध तैयार कर रहा यूपी, योगी सरकार में मेडिकल शिक्षा ने पकड़ी रफ्तारChief Minister Yogi Adityanath : डॉक्टर बनने का सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश में नीट यूजी-2026 की दूसरी काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसी बीच मेडिकल शिक्षा के विस्तार के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है।

मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दी सौगात, खातों में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए

मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दी सौगात, खातों में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपएChief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आगर मालवा जिले से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त प्रदान करने के साथ-साथ आगर मालवा को 226 करोड़ के 33 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 28 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगलकामना की।

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iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

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LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।