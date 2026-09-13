मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

Union Home Minister Amit Shah's big announcement : मुंबई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही।





गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही। अमित शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भाजपा पहले गुजरात और बाद में पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मनाती रही है।





अमित शाह ने बताया कि इस अभियान को केवल भाजपा के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसमें सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे बहुत कम नेता हैं, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार जनसेवा का इतना लंबा रिकॉर्ड बनाया हो। अमित शाह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान को हर जिले तक ले जाया जाएगा।





उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान जनता ने केंद्र और राज्य में बार-बार BJP को जनादेश देकर सरकार बनाने का अवसर दिया है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि 2014 से 2026 के बीच देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी बुराइयों की जगह अब प्रदर्शन आधारित राजनीति ने ली है।





गृहमंत्री शाह ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश ने पहली बार मजबूत और स्पष्ट विदेश नीति का अनुभव किया है, जिसमें भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जा चुकी है और भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा।