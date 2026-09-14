Top News 14 September: गणेश चतुर्थी की धूम, UCC पर अमित शाह का बड़ा ऐलान; क्रिकेट और हॉकी में भारत का दबदबा

Top News 14 September : देशभर में आज गणेश चतुर्थी का उत्साह, अमित शाह ने कहा कि 2029 से पहले 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। पश्चिम बंगाल में 252 मदरसे बंद होंगे। भारत ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत। दक्षिण कोरिया को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब बरकरार रखा। 14 सितंबर की बड़ी खबरें :

आज गणेश चतुर्थी की धूम

2029 तक लागू होगा यूसीसी

पश्चिम बंगाल में 252 मदरसे बंद होंगे

क्रिकेट और हॉकी में भारत का दबदबा

भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया। भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने दक्षिण कोरिया पर 4-1 से हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब बरकरार रखा। विश्व कप में जगह पक्की की।

नकवी के हाथ से नहीं ली ट्रॉफी

भारतीय महिला टीम ने एशिया कप का खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं।