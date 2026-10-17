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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 17 October 2026 (09:34 IST)

अभिजीत दिपके प्रिवेंटिव अरेस्ट, आज कोर्ट में पेशी

abhijit dipke cjp protest
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (09:34 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च के दौरान हिरासत में ली गई नेहा बोरा को रिहा किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पल पल की जानकारी...


09:31 AM, 17th Oct
कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 4 यात्रियों की मौत हो गई और 6 से अधिक घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

08:06 AM, 17th Oct
लेफ्ट संगठन आज दोपहर 2 बजे जंतर-मंतर मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी। BNSS की धारा 163 लगाई। कनॉट पैलेस का सेंट्रल पार्क आज भी बंद।

07:44 AM, 17th Oct
-दिल्ली पुलिस ने 'दिल्ली पुलिस अधिनियम' की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत से रिहा कर दिया है। उन्हें 16 अक्टूबर की शाम को एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था।
-अभिजीत दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
-16 अक्टूबर की शाम को AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके को एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था।
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